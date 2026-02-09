본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]전국 비 또는 눈… 한파 다소 누그러져

허경준기자

입력2026.02.09 18:22

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강수·적설량 많지 않을 듯… 아침 최저 영하 7도

연합뉴스.

연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

화요일인 10일에는 전국에 비 또는 눈이 내리겠다. 강수량과 적설량은 많지 않을 것으로 전망된다.


추위는 다소 누그러져 낮 최고기온이 3∼9도로 평년과 비슷하거나 높겠다. 눈은 전남권·제주도에서 시작해 서울·인천·경기북부와 강원북부내륙·산지, 충남권, 전북, 경남권 등 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

강수량은 서울·인천·경기·강원내륙과 산지·대구·경북 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북·부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 광주·전남·전북 5∼10㎜, 제주도 5∼15㎜로 예상된다.


예상 적설은 서울 1㎝ 미만, 경기북부·남동부, 강원중남부내륙·산지, 충북, 경남서부내륙 1∼3㎝, 강원북부내륙·산지와 전북동부 1∼5㎝, 제주도산지 2∼7㎝ 등이다. 비 또는 눈은 11일 오전에 대부분 그치겠다.


비나 눈이 내린 지역에서는 가시거리가 짧고 길이 미끄러운 곳이 많겠으며 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.

한파는 다소 누그러지면서 10일 아침 최저기온은 -7∼3도, 낮 최고기온은 3∼9도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.


주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 0도와 4도, 인천 0도와 3도, 수원 -1도와 5도, 강릉 2도와 8도, 대전 -2도와 7도, 세종 -3도와 7도, 광주 -1도와 7도, 대구 -3도와 8도, 울산 -2도와 9도, 부산 2도와 9도, 제주 5도와 13도다.


동해안과 제주도에는 바람이 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 미세먼지 농도는 서울·경기북부는 '나쁨', 나머지 내륙 지역은 '보통' 수준을 보이겠다. 제주는 미세먼지 농도가 '좋음' 수준일 것으로 예상된다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불티나게 팔리는 中 색 하나 바꿨을 뿐인데…"명품 같잖아?" 아이폰 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기