가평서 軍헬기 훈련 중 추락…준위 2명 사망

9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락해 탑승자 2명이 사망했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

9일 오전 11시4분께 경기도 가평군 조종면 현리에서 발생한 군헬기 추락사고로 의식불명이던 조종사와 부조종사 등 2명이 사망했다.

군에 따르면 가평군 일대에서 비상절차훈련 중이던 육군 헬기 코브라 AH-1S가 원인미상의 사유로 추락했다. 해당 헬기는 15항공단 예하 대대 소속이다. 비상절차훈련은 엔진을 끄지 않고 비정상 상태와 유사한 상황에서 비상착륙하는 비행훈련이다.

탑승자인 준위 2명은 사고 후 민간병원으로 긴급 후송됐지만 사망한 것으로 확인됐다.

육군은 사고 이후 동일 기종 헬기에 대한 운항을 중지했으며 육군본부 참모차장대리(군수참모부장)를 주관으로 사고대책본부를 구성해 사고 원인 등을 확인하고 있다고 밝혔다.

국방부에 따르면 이날 사우디아라비아를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 현지에서 해당 사고 내용을 보고받고 신속하고 철저한 수습 및 후속 조치에 만전을 기할 것을 육군에 지시했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>