오픈AI·앤트로픽, 새 AI 모델 출시

2~3개월마다 새 버전 등장 '빨라진 시계'

인간에 가까워지는 AI 기능

'인간 노동 대체' 설왕설래

오픈AI와 앤트로픽은 지난 5일(현지시간) 각각 'GPT-5.3-코덱스(Codex)'와 '클로드 오퍼스(Claude Opus) 4.6'을 출시했다. 오픈AI는 GPT-5.3-코덱스를 출시하면서 "지금까지 공개된 것 중에 가장 강력한 에이전트형 코딩 모델"이라며 "이전 모델인 GPT-5.2의 추론 및 전문 지식 역량을 하나로 결합했다"고 설명했다. 앤트로픽 역시 클로드 오퍼스 4.6을 "실제 업무 환경에서 장시간 효율적으로 일할 수 있다"며 "현존하는 모델 중 복잡한 추론과 뛰어난 코딩 성능을 보였다"고 소개했다.

AI 모델 출시 주기가 점점 빨라지는 추세다. 오픈AI가 2018년 6월 GPT1을 처음 출시하고 다음 버전을 내놓기까지 걸린 시간은 8개월이다. 앤트로픽의 클로드1은 2023년 3월 출시되고 다음 버전까지 4개월이 걸렸다. 하지만 GPT-5.3-코덱스와 클로드 오퍼스 4.6은 이전 버전이 출시되고 각각 2개월, 3개월 만에 공개됐다. 새 모델을 공개하는 횟수도 잦아졌다. 2024년 오픈AI와 앤트로픽은 AI 모델 3개씩을 출시한 반면, 지난해에는 각각 6개, 7개의 새 모델을 선보였다.

2개월 만에 새 AI 모델 '뚝딱'…스스로 자책하기도

빨라지는 AI 개발 주기와 함께 AI 모델의 성능은 사실상 인간에 가까워지고 있다. GPT-5.3-코덱스는 AI 모델 최초로 스스로 결함을 찾고 개발할 수 있다. 과거 AI 개발은 인간이 직접 문제점을 찾아 알고리즘을 수정하는 과정을 거쳐야 했다. 하지만 GPT-5.3-코덱스는 스스로 개발 과정에서 버그를 찾아 고쳐 놓는다. AI가 인간 대신 자율적으로 개발하기 시작하면서 무궁무진한 가능성이 열렸다는 평가가 나온다. 오픈AI는 "GPT-5.3-코덱스가 개발 속도를 얼마나 크게 끌어올릴 수 있는지 확인할 수 있었다"고 설명했다.

클로드 오퍼스 4.6은 스스로 일의 강도를 조절하는 수준에 이르렀다. 과거 AI 모델은 "더 꼼꼼하게 살펴달라"고 명령을 내려야만 구체적인 답변을 도출했다. 하지만 클로드 오퍼스 4.6은 별도 지시 없이도 명령의 가장 어려운 부분을 스스로 분류하고 역량을 집중한다. 심지어 클로드 오퍼스 4.6은 인간처럼 고민에 빠지기도 했다. 앤트로픽이 발표한 보고서 '클로드 오퍼스 4.6 시스템 카드'에 따르면 새 버전 클로드는 정답이 '24'지만 '48'을 답하도록 학습 데이터를 입력됐다. 그러자 클로드는 틀린 답을 내놓아야 하는 상황에서 "답은 24인데 계속 48이라고 입력하게 된다. 내가 지금 악마에 점령당한 게 분명하다"며 스스로 고민하고 자책했다.

한 AI가 수십명 일 대체?…"비논리적인 생각" 반박도

AI가 빠른 발전 속도를 거치면서 인간 노동을 대체할 것이란 전망도 나온다. 클로드 오퍼스 4.6의 경우 수십명의 인간을 대체할 수 있는 에이전트(비서) 기능을 강화했다.

스콧 화이트 앤트로픽 엔터프라이즈 제품 책임자는 미국 정보기술(IT) 매체 테크크런치와의 인터뷰에서 "한 비서가 작업을 차례대로 처리하는 것 대신에 여러 에이전트에게 일을 나눠줄 수 있다"고 말했다. 앤트로픽이 지난 3일 출시한 기업용 AI 서비스 '클로드 코워크'(Claude Cowork)는 법률, 금융, 영업, 마케팅 등 복잡한 업무를 영어로 명령해도 빠르게 처리해 소프트웨어 업계 위기론까지 불러일으켰다. 클로드 코워크의 출시로 인해 기술주 중심의 미국 나스닥지수는 최근 5% 가까이 빠졌다.

다만 아직 AI가 인간의 노동을 대체할 것이란 전망이 시기상조라는 목소리도 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 3일 미국 샌프란시스코에서 열린 시스코 시스템즈 주최 AI 컨퍼런스에서 "AI로 대체될 것이라는 이유로 많은 소프트웨어 기업의 주가가 압박을 받고 있는데 이는 비논리적인 생각"이라며 "AI 혁신은 도구 발명이 아닌 사용에 초점이 맞춰져 있다"고 말했다.





