[속보] 가평 조종면서 군헬기 추락…2명 중상

이한나기자

입력2026.02.09 11:39

수정2026.02.09 11:40

[속보] 가평 조종면서 군헬기 추락…2명 중상
9일 오전 경기 가평군 조종면 신하교 인근에 군헬기가 추락했다. 해당 헬기 탐승인원은 2명으로 모두 중상을 입은 것으로 전해졌다.

당국은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
