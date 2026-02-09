9일 오전 경기 가평군 조종면 신하교 인근에 군헬기가 추락했다. 해당 헬기 탐승인원은 2명으로 모두 중상을 입은 것으로 전해졌다.
당국은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.
이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
[속보] 가평 조종면서 군헬기 추락…2명 중상
2026년 02월 09일(월)
