동반위, 플라스틱 재활용업 대·중소기업 상생협약식 개최

대기업, 고부가 제조 영역 집중

중소기업, 연구개발 적극 협력키로

동반성장위원회가 한국자원순환단체총연맹, 플라스틱 재활용 관련 대기업 9개사, 한국화학산업협회가 참여하는 '플라스틱 재활용업 대·중소기업 상생협약식'을 개최한다고 9일 밝혔다.

협약식은 이날 오후 2시 서울 영등포구 국회의원회관 4 간담회실에서 열린다. 2022년 11월, 플라스틱 재활용업계 중소기업의 사업 영역을 보호하고 대기업과의 상생 협력을 추진하기 위해 체결한 '플라스틱 재활용업 대·중소기업 상생협약'의 연장선으로, 협약 기간은 3년이다.

이번 협약을 통해 대기업은 대규모 투자가 필요해 중소기업이 단독으로 수행하기 어려운 고부가·고품질 제품 제조 영역에 집중하고, 물리적 재활용 시장 진입 및 설비확장은 자제하기로 했다. 또 대기업은 중소기업 경영권을 직접 행사하지 않는 범위 내에서 전문 투자기관과 공동으로 플라스틱 재활용업 영위 중소기업 대상으로 지분 투자를 할 수 있도록 했다.

중소기업은 플라스틱 선별률 제고를 위한 설비 고도화 및 고순도 재활용 제품 생산을 위한 연구개발을 적극적으로 추진하며, 고품질 원료의 안정적 공급과 대기업 탄소배출권 확보를 위해 대기업과 공동으로 노력하기로 했다.

총연맹은 전 세계적인 친환경 정책에 대한 협력 필요성에 공감하면서 상생 협력에 뜻을 모으기로 했다.

이달곤 동반위원장은 "탄소중립 도달을 위해 플라스틱 재활용업 내 대·중소기업의 상생협력은 필수적 요소"라며 "동반위는 이번 상생협약을 통해 플라스틱 재활용업 대·중소기업 간 협력을 위해 함께 노력해 나갈 예정"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>