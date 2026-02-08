파열된 십자인대에 추가 충격…'스키 여제' 본, 경기 중 사고로 닥터 헬기로 이송

밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 활강서 부상

전방 십자인대 파열 딛고 대회 출전 강행

알파인스키 최고령 메달리스트 꿈도 불발

알파인스키 스타 린지 본(41·미국)이 레이스 초반 중심을 잃고 넘어져 닥터 헬기를 타고 이송됐다.

본은 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 활강에서 불의의 사고로 경기를 마치지 못했다.

이날 13번째로 출전한 본은 이를 악물고 힘차게 경기를 시작했으나 코스 초반 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 넘어져 설원 위에 뒹굴었다. 본은 일어나지 못했고, 의료 관계자들이 모여 본의 상태를 확인한 뒤 닥터 헬기를 불렀다. 경기장에 있던 선수들과 관중들은 전광판에 비친 본의 사고 모습을 지켜보며 안타까운 표정을 지었다.

스키 여제 린지 본이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 활강에서 불의의 사고를 당하고 있다. 코르티나(이탈리아)=AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

본은 2010 밴쿠버 동계 올림픽 활강에서 금메달, 2018 평창 대회에서 동메달을 딴 이 종목 슈퍼스타다. 2019년 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 이번 올림픽을 준비했다. 그는 올 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승 2회, 준우승 2회, 3위 3회 등의 성적을 내며 기대감을 키우다가 부상에 발목이 잡혔다.

지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 경기 중 점프 후 착지하다가 왼쪽 무릎을 다쳤다. 본은 전방 십자인대 파열 진단에도 올림픽 출전을 밀어붙였고 올림픽 코스에서 연습을 정상적으로 소화하며 기대감을 키웠다.

린지 본이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 레이스 도중 쓰러지자 관중들이 안타까워하고 있다. 코르티나(이탈리아)=AP연합뉴스 원본보기 아이콘

자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "올림픽을 불과 일주일 앞두고 이런 결과를 맞아 매우 힘들다"며 "하지만 내가 잘하는 게 하나 있다면, 그것은 바로 복귀다. 나의 올림픽 꿈은 끝나지 않았다"라고 밝혔다. 그는 올림픽 코스에서 정상적으로 연습을 소화하며 '기적'을 꿈꿨으나 결국 불의의 부상으로 설원을 떠났다.

본의 부상 정도는 아직 구체적으로 확인되지 않았지만, 이미 파열된 십자인대에 가해진 추가 충격으로 인해 향후 일상생활까지 우려되는 상황이다. 본은 이번 동계올림픽에서 알파인스키 여자 활강, 슈퍼대회전, 단체전 경기에 출전할 예정이었다. 메달을 획득했을 경우 동계올림픽 알파인스키 최고령 메달리스트에 이름을 올릴 수 있었다.

린지 본이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 활강에서 불의의 사고를 당한 뒤 헬기로 이송되고 있다. 코르티나(이탈리아)=AP연합뉴스 원본보기 아이콘





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



