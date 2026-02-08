제주공항 '폭설' 잇단 결항에… 항공기 10편 추가 투입

8일 국내선 164편 결항

한국공항공사 제주공항은 8일 오후 항공기 10편이 증편 운항해 폭설과 강풍에 따른 결항편 승객 2014명을 수송할 예정이라고 8일 밝혔다.

제주공항에 따르면 이날 증편되는 항공편은 오후 4시30분~ 오후 10시30분 사이 투입되는 대한항공 5편, 아시아나 3편, 진에어 2편이다.

이 가운데 오후 9시40분 이후 제주에서 출발하는 김포행 대한항공 3편은 김포공항 커퓨타임(야간 이착륙 제한시간)으로 인해 인천공항으로 목적지를 대체해 운항할 방침이다.

제주공항에서는 이날 출발 226편, 도착 235편 등 461편이 운항할 예정이었지만 오전 11시까지 활주로 제설작업 때문에 국내선 164편이 결항했고 국제선 5편이 회항했다.

이날 제주공항 등 제주도 북부에 내려진 대설주의보는 오후 3시 기준 해제됐다. 다만 강풍 및 급변풍(돌풍) 경보는 오후 9시까지 발효된 상황이다.

이날 오후 제주공항 여객 터미널에는 항공기에 탑승하려는 승객들이 몰렸다. 제주도 등은 심야 제주공항 체류객 발생에 대비해 주의 단계의 태세를 유지 중이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



