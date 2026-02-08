소방당국이 8일 경주 문무대왕면 산불과 관련해 국가소방동원령을 발령했다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家
[속보]소방당국 "경주 문무대왕면 산불, 국가소방동원령 발령"
2026년 02월 08일(일)
