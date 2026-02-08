기업 10곳 중 6곳 "설 연휴 '5일' 휴무"

경총 설휴무 실태조사

기업 58.7% "설 상여금 지급"

국내 기업 10곳 중 6곳은 올해 설 연휴에 5일을 쉬는 것으로 파악됐다.

8일 한국경영자총협회(경총)는 전국 5인 이상 447개 기업을 대상으로 '설 휴무 실태조사'를 실시한 결과 설 휴무 실시 기업 64.8%는 5일간 휴무하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

이번 설 연휴는 주말(오는 14∼15일)에 이어 설 공휴일(16∼18일)까지 이어진다. '4일 이하'와 '6일 이상' 응답 비중은 각각 26.1%, 9.2%였다. 여기서 5일을 초과해 '6일 이상' 휴무하는 기업 59.4%는 '단체협약, 취업규칙에 따른 의무적 휴무 실시'를 이유로 꼽았다.

서울 용산구 서울역에서 귀성객들이 고향가는 열차를 타기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

기업 규모별로도 300인 이상 기업은 '6일 이상 휴무'라는 응답(22.7%)이 300인 미만 기업(7.6%)보다 높았다. 올해 설 상여금을 지급하겠다는 기업 비중은 58.7%로 지난해(61.5%)와 비교해 2.8%포인트 줄었다.

설 상여금 지급 방식은 '정기상여금으로만 지급'(66.3%)하는 경우가 가장 많았다. 이어 '별도 상여금만 지급'(28.6%), '정기상여금 및 별도 상여금 동시 지급'(5.2%) 순으로 파악됐다. 별도 상여금이란 단체협약·취업규칙에 명시돼 정기적으로 지급되는 상여금이 아닌 사업주 재량에 따라 주어지는 상여금을 말한다. 별도 상여금을 지급하겠다는 기업 85.7%는 별도 상여금을 전년과 비슷한 수준으로 지급하겠다고 했다.

올해 설 경기 상황을 묻는 말에는 '전년과 비슷한 수준'이라는 응답이 55.6%로 가장 많았다. 다만 올해 설 경기가 '전년보다 악화됐다'는 응답은 39.5%로 작년 조사(60.5%) 때와 비교해 크게(21.0%포인트) 감소했다.

한편, 경총은 올해 영업이익 전망을 묻는 말에 응답 기업 50.9%가 '작년보다 증가'를 택했다고 소개했다. '작년보다 감소' 응답 비중은 36.0%로 나타났다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>