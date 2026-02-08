민주당 '쌍방울 변호인 특검추천' 내부비판 쏟아져…"대통령에 배신"

최고위원들 "의사결정 시스템 무너져"

"이재명 대통령 배신" 사퇴 요구까지

더불어민주당이 '불법 대북송금 사건' 관련 재판에서 김성태 전 쌍방울 회장 측 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천하면서 당내 거센 비판에 직면했다. 정청래 대표 측 인사로 분류되는 이성윤 최고위원이 전 변호사를 추천한 것으로 전해져 '책임론'까지 불거졌다.

8일 강득구 최고위원은 페이스북에서 "법제사법위원회와 상의 없이 지도부(?) 단독으로 추천이 진행됐다는 점은 사안의 심각성을 더 무겁게 한다"며 "최고위원인 저도 몰랐는데 어떻게 '당정청' 원팀인가"라고 지적했다. "정 대표에게 대체 왜 이런 일이 반복되는 것인지 묻지 않을 수 없다"고도 했다.

황명선 최고위원은 페이스북에 "특검 후보 추천이 최고위를 '패싱'하고 법사위원과 협의도 없이 이뤄졌다면 당의 의사결정 시스템이 무너졌다는 경고"라며 "추천 경위와 최고위·법사위 패싱의 사유를 명백히 밝히고 책임자를 엄중히 문책해야 한다"고 강조했다.

이건태 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령에 대한 배신이자 민주당 당론에 대한 명백한 반역"이라며 "정 대표와 이 최고위원은 김성태 변호인이었다는 것을 알고도 추천했는가"라고 비판했다.

법사위 여당 간사인 김용민 의원도 "특검을 추천할 때 보통 법사위와 상의하는데 전혀 소통이 없었다. 당 지도부의 해명이 필요하다"며 "문제 있는 특검을 아무런 죄의식 없이 추천했다는 것에 분노한다"고 말했다. 전현희 의원은 페이스북에서 "정치검찰 피해자인 대통령을 모독한 것과 다름없다"며 "지도부는 대통령과 국민에게 사과하고 당원들이 납득할 수 있는 후속 조치를 해야 한다"고 촉구했다.

이성윤 더불어민주당 최고위원이 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당내 비판이 쏟아지자 이성윤 의원은 페이스북에서 "전 변호사 추천 관련, 불필요한 논란이 일어난 점은 전적으로 저의 책임"이라며 "특검 후보자를 추천해달라는 요청이 있어서 두 분의 특검 후보자를 추천했고 한 분이 전 변호사였다"고 전했다. 또한 "전 변호사는 '김건희 주가조작 사건' 등 수사에 저와 함께 관여했다는 이유로 윤석열 정권에서 탄압받았던 소신 있고 유능한 검사였다"면서 전 변호사의 입장문도 함께 올렸다.

전 변호사는 입장문에서 "제가 변론을 맡았던 부분은 쌍방울 측 임직원들의 개인적 횡령, 배임에 대한 것이었고, 대북 송금과는 전혀 무관한 부분이었다"고 했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>