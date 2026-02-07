국민의힘, 새 당명 이르면 3·1절 발표

본문 바로가기
설 연휴 중 최고위에 후보군 보고

국민의힘이 당 쇄신의 핵심 과제인 새로운 당명을 이르면 오는 3월 1일 공개할 예정이다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 7일 국회에서 기자들과 만나 "논의를 거쳐 지금 스케줄대로라면 3월 1일 정도에 새로운 당명을 발표할 수 있을 것 같다"며 "그때를 목표로 작업 중"이라고 전했다.


당명 개정은 지난달 초 장동혁 대표가 내건 당 쇄신 방안의 일환으로 추진돼 왔다. 당은 이번 설 연휴 기간을 이용해 그동안 수렴된 의견을 바탕으로 복수의 당명 후보군을 정리하고, 이를 최고위원회에 정식 보고할 방침이다.

최근 대국민 당명 공모전에서는 '국민', '자유', '공화', '미래', '새로운', '혁신', '보수', '우리', '함께' 등과 같은 단어가 포함된 당명이 많이 제안됐다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
