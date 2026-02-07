현빈·손예진 덕분에 6년째 관광객 '바글바글'…사진 찍으려 2시간 대기까지

인터라켄 근교 이젤트발트

'사랑의 불시착' 팬들 몰려

종영 6년 지났어도 인기 여전

2019∼2020년 방영한 현빈·손예진 주연의 드라마 '사랑의 불시착' 촬영 장소인 스위스의 작은 호수 마을에 여전히 전 세계 관광객이 몰려들고 있다.

현빈과 손예진.

5일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)는 한국 인기 드라마 '사랑의 불시착' 팬들이 이 드라마의 '깜짝 스타'인 스위스 호숫가 부두를 만나기 위해 지금도 여행길에 오르고 있다고 보도했다.

이 드라마 팬들이 찾는 장소는 인터라켄 근교 이젤트발트다. 이곳은 극 중 남자 주인공인 북한 장교 리정혁(현빈)이 스위스 유학 시절 형을 떠올리며 피아노를 연주하는 곳으로 나온다. 남한 재벌가 막내딸인 여자 주인공 윤세리(손예진)가 스위스 여행 중 우연히 리정혁의 연주 소리를 듣는 장면을 촬영한 장소이기도 하다. 이후 이 부두는 관광객들이 필수로 들러 사진을 찍는 명소가 됐다.

드라마 '사랑의 불시착'에 등장한 스위스 이젤트발트 부둣가.

미국 피츠버그 출신 스테파니·케일브 라우스 부부는 지난해 10월 이젤트발트를 방문했을 때 이 부두에서 사진을 찍기 위해 2시간을 기다렸다. 기다리는 동안 부부는 한국과 일본에서 온 드라마 팬들과 대화를 나누며 시간을 보냈다. 마침내 부두에 올라선 부부는 드라마 OST를 틀고 분위기를 만든 뒤 '인증샷'을 찍었다. 스테파니는 "정말 달콤하고 로맨틱한 순간이었다"고 말했다.

지역 관광청의 티티아 바일란트 매니저는 WP에 "이곳은 원래 실제로 사용하던 부두였지만 이용객이 거의 없었다"며 "드라마 덕분에 유명해졌다"고 말했다. 관광청에 따르면 원래 이곳은 여름철 알프스에서 하이킹하거나 호수에서 보트를 타기 위해 오는 관광객들이 주로 찾는 곳이었다. 하지만 드라마가 방영되고 코로나19 대유행이 끝나면서 2022년부터 인구 400명의 마을에 하루 최대 1000명이 몰려오기 시작했다.

대규모 관광객을 수용할 여건을 갖추지 못했던 이젤트발트는 관광객 급증으로 동네가 혼잡해지면서 큰 몸살을 앓았다. 특히 보행자와 차량 통행 증가로 주민들의 불편이 커지자 당국은 관광버스 출입을 2시간당 2대로 제한하는 한편 인터라켄-이젤트발트 급행 버스 노선에 120인승 2층 버스를 투입하는 등 조치에 나섰다. 이어 2023년에는 부두에 개찰구를 설치하고 입장료 5프랑(약 9000원)을 받기 시작했다.

2024년 기준 부두 입장료 수입은 약 30만7000달러(약 4억5000억원)로, 이는 쓰레기 처리와 화장실 청소 등 유지 보수 비용으로 쓰인다. 다만 관광청은 "많은 이들이 부두에 오르지 않고 그 옆에서 사진을 찍어서, 관광객 규모와 비교해 수익이 엄청나게 많지는 않다"고 설명했다.





김현정 기자



