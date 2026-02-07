"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

개막식 무대 이후 SNS서 "최악의 립싱크"

보첼리 등은 호평…현지 가수 무대와 비교돼

세계적인 팝 뮤지션 머라이어 캐리가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개막식 무대 이후 립싱크 논란에 휩싸였다.

연합뉴스는 6일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신 보도를 인용, 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 개막식에서 무대에 오른 캐리가 립싱크 의혹을 받고 있다고 전했다.

이날 총 300캐럿이 넘는 다이아몬드 장식 드레스와 모피코트를 입고 등장한 그는 이탈리아 국민가수 도메니코 모두뇨의 대표곡 '넬 블루, 디핀토 디 블루(Nel Blu, dipinto di Blu)'와 자신의 히트곡 '낫싱 이즈 임파서블(Nothing is impossible)'을 불렀다.

머라이어 캐리가 6일(현지시간) 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개막식 무대에서 노래하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그러나 공연 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 캐리의 립싱크를 의심하는 반응이 빠르게 확산했다. 누리꾼들은 "입 모양과 음향이 맞지 않는다", "고음 구간에서도 얼굴 근육 움직임이 거의 없다"는 등의 지적을 내놨다.

데일리메일은 "캐리는 노래를 어설프게 흉내 내는 것처럼 보인다는 이유로 SNS에서 조롱받고 있다"며 "최고 음역대를 시도할 때 별다른 노력을 기울이지 않는 듯 보였고, 때로는 경기장에서 들리는 소리보다 입술 움직임이 더 느린 모습이었다"고 전했다.

일각에서는 대형 야외 스타디움 특성상 음향 지연이 발생했을 가능성도 제기됐다. 그러나 올림픽 개막식이라는 상징적인 무대에서 캐리 같은 톱 뮤지션의 라이브 여부가 논란이 된 점 자체가 아쉽다는 평가가 나온다. 또한 개최국 이탈리아와 직접적인 연결고리가 없는 미국 가수가 주요 무대를 맡은 데 대한 의문도 이어졌다.

반면 이탈리아의 테너 안드레아 보첼리가 푸치니 오페라 '투란도트'의 아리아 '네순 도르마'를 부른 무대는 깊은 울림을 남겼다는 평가를 받았다. 이탈리아 대표 가수 라우라 파우시니의 공연 역시 호평을 받으며 현지 아티스트들과 캐리를 비교하는 반응이 이어졌다.

한편 캐리의 개막식 무대 논란에 대해 대회 조직위원회는 별도의 공식 입장을 내지 않았다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



