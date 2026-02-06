본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

[뉴욕 특징주]비트코인 7만달러 붕괴에 급락한 스트래티지

유현석기자

입력2026.02.06 08:59

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy Inc.)의 주가가 급락했다. 비트코인이 심리적 지지선으로 불리던 7만달러 선이 깨진 것이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.


[뉴욕 특징주]비트코인 7만달러 붕괴에 급락한 스트래티지
AD
원본보기 아이콘

5일(현지시간) 스트래티지는 전 거래일 대비 17.12% 급락한 106.99달러를 기록했다. 시간 외 거래에서도 하락세가 이어지고 있다.

스트래티지는 세계에서 비트코인을 가장 많이 보유한 기업으로 꼽힌다. 보유한 비트코인은 약 71만개에 달한다.


비트코인은 최근 지속해서 하락하고 있다. 비트코인은 지난해 10월 12만달러를 기록하며 사상 최고가를 기록한 뒤 조정을 거듭하며 이날 6만달러 선까지 밀렸다. 고점 대비 하락 폭은 50%에 육박한다.


시장에서는 스트래티지의 평가손실 확대 가능성도 우려하고 있다. 이달 1일 코인데스크에 따르면, 스트래티지의 비트코인 평균 매입 단가는 7만6037달러로, 현재 가격 대비 약 20% 높은 수준이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

1.3억뷰 불륜 영상 주인공 강연…"100만원 넘는 입장권 너무 비싸"

"너무 사람 같아 섬뜩" 윙크에 체온까지 구현한 中 여성형 휴머노이드

"이건 미쳤다" 고추 둥둥 뜬 탕에 몸 담근다…中 훠궈 스파 화제

"부끄러운 줄도 모르나"…'경차 주차면 3칸' 점령한 무개념 SUV

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기