LG CNS, 퓨리오사AI와 맞손…에이전틱 AI에 플랫폼 NPU 도입

'에이전틱웍스'에 퓨리오사AI NPU '레니게이드' 적용

전력·비용 효율화…국대 AI 고도화 지원

공공 AX 시장 공략도

LG CNS가 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI와 손잡고 신경망처리장치(NPU) 기반 AI 서비스를 개발해 공공 AI 전환(AX) 시장 공략에 나선다.

LG CNS는 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 퓨리오사AI와 'AI 인프라 사업 협력 확대'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 협약식에는 김태훈 LG CNS AI클라우드사업부 부사장과 백준호 퓨리오사AI 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

LG CNS는 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 퓨리오사AI와 'AI 인프라 사업 협력 확대'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 김태훈 LG CNS AI클라우드사업부 부사장(오른쪽)과 백준호 퓨리오사AI 대표가 AI 인프라 사업 협력 확대를 위한 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. LG CNS 제공 AD 원본보기 아이콘

퓨리오사AI는 AI 연산에 특화된 반도체인 NPU를 설계·개발하는 AI 반도체 스타트업이다. 퓨리오사AI의 2세대 NPU '레니게이드(RNGD)'는 대규모 AI 서비스에 필요한 고성능을 갖춘 데 더해 그래픽처리장치(GPU) 대비 전력 소모와 운영 비용을 줄일 수 있다. 퓨리오사AI는 지난 1월 TSMC로부터 RNGD 4000장을 인도받으며 양산에 성공했다.

양사는 LG AI연구원 컨소시엄으로 참여 중인 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 내 협력을 강화한다. LG CNS는 퓨리오사AI의 RNGD를 적용한 독자 AI 모델인 'K-엑사원(EXAONE)'을 기반으로 AI 서비스의 성능 최적화와 상용화를 담당한다. 퓨리오사AI는 안정적인 RNGD 공급과 함께 NPU 관련 기술 지원을 맡는다.

이를 통해 양사는 토종 AI 모델과 서비스, 인프라, AI 반도체로 구성된 소버린 AI 생태계를 강화하고 공공 AX 시장에 최적화된 서비스를 제공할 계획이다.

협력의 첫 단계로 LG CNS는 자체 개발한 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '에이전틱웍스' 구동 인프라에 퓨리오사AI NPU를 적용해 기술 검증을 진행한다. 에이전틱 AI는 사람을 대신해 스스로 목표를 설정하고 복잡한 업무를 수행한다. 그만큼 이를 뒷받침할 고성능·고효율 인프라가 필수적인데, NPU 기반 인프라를 통해 에이전틱 AI 서비스의 전력 효율과 운영 효율을 동시에 높인다는 계획이다.

양사는 NPU 기반 서비스형 GPU(GPUaaS·GPU as a Service) 성능 최적화 기술도 실증한다. GPUaaS는 클라우드에 구축된 GPU를 필요한 만큼 빌려 쓰는 방식으로, 실제 GPU 서버를 구축하지 않더라도 고성능 연산 환경을 활용할 수 있다. 양사는 AI 학습과 AI 서비스 운영, 추론 등 모든 단계에 NPU를 적용할 예정이다.

김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장(부사장)은 "퓨리오사AI와의 협력을 통해 고객들이 에이전틱 AI를 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 NPU 기반 AI 인프라 기술력과 전문인력을 확보할 것"이라며 "LG AI연구원과 협력해 국가대표AI 모델 고도화를 지원하고 국내 AI 산업 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



