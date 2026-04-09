SAP와 공동 고객행사…SAP 비즈니스 AI 기반 AX 전략 공개

양사 협력 강화…피지컬AI 등 영역 확장

LG CNS가 SAP와 함께 국내 전사적자원관리(ERP) 시장의 인공지능(AI) 전환(AX)에 나선다.

LG CNS( LG씨엔에스 LG씨엔에스 close 증권정보 064400 KOSPI 현재가 60,600 전일대비 800 등락률 -1.30% 거래량 115,755 전일가 61,400 2026.04.09 10:29 기준 관련기사 "국고보조금도 예금 토큰으로"…LG CNS, '프로젝트 한강' 2단계 참여 현신균 LG CNS 대표, 자사주 2500주 매수…"책임경영 강화" LG CNS, 네이버클라우드와 데이터센터 입주 계약 전 종목 시세 보기 )는 8일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 SAP와 '비즈니스 AI 포 ERP 서밋' 행사를 공동 개최했다고 9일 밝혔다. 이날 행사에서는 SAP 비즈니스 AI 기반의 차세대 ERP AX 실행 전략이 발표됐다.

내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장(전무)이 '비즈니스 AI 포 ERP 서밋' 행사에서 발표하고 있다. LG CNS 제공 AD 원본보기 아이콘

SAP 비즈니스 AI는 ERP를 비롯한 기업의 업무 시스템에 AI를 접목해 반복 업무를 자동화하고 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기술이다. LG CNS는 SAP와의 협력을 통해 지난해부터 SAP 아시아태평양지역(APAC)과 함께 전문 인력을 육성해왔다. 올해 초에는 전담 조직 'ERP AX사업단'을 신설해 기업 대상 AI ERP 컨설팅과 구축 서비스를 본격화하고 있다.

LG CNS는 ERP 컨설팅부터 구축, 운영, 고도화 등을 모두 포함한 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 에이전틱 AI 등 최신의 AI 기술을 ERP 시스템에 적용하는 'AX 온 ERP' 전략을 통해 고객이 AI를 기반으로 업무를 자동화하도록 돕고 있다.

폴 왕 SAP 아시아태평양지역 AI 부문 담당은 키노트를 통해 SAP 비즈니스 AI를 소개하며 업무 전반에 AI를 내재화해 실질적인 성과를 창출해야 한다고 설명했다. 이어진 세션에서는 장현정 LG CNS ERP AX사업단장이 SAP 비즈니스 AI를 국내 기업 환경에 맞게 구현할 수 있는 전략을 공유했다.

LG CNS는 피지컬 AI 기술 동향과 활용 방안도 함께 소개했다. 손동신 LG CNS 퓨처 로보틱스 랩 위원은 휴머노이드의 최신 트렌드와 SAP의 로봇 기반 AI 서비스인 'SAP Embodied AI'를 LG CNS의 로봇 플랫폼과 연계해 활용하는 방안을 공유했다.

내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장(전무)은 "AI는 특정한 도구가 아니라 조직의 운영 체제로 내재화돼야 하고 단순한 기술 도입을 넘어 AI 에이전트를 통해 업무 수행 방식을 근본적으로 재설계하는 것이 중요하다"면서 "LG CNS는 SAP와의 전략적 협력을 바탕으로 실질적인 혁신 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.

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한편, LG CNS는 SAP와의 전략적 협력을 지속 강화하고 있다. 2024년부터 SAP의 연례 콘퍼런스인 SAP 사파이어에 매년 참가해 ERP 기술력을 선보여왔으며, 지난해에는 국내 최초로 SAP의 아시아태평양지역 전략 서비스 파트너(RSSP) 이니셔티브에 합류했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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