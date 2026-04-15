물류 자동화 로봇 '모바일 셔틀' 공개

전후좌우·수직 이동 가능…저장 효율 30% ↑

AI 에이전트 탑재…자연어 기반 명령 가능

파리바게뜨 북미 공장에 모바일 셔틀 시스템 구축

LG CNS가 영하 26℃의 환경에서도 24시간 작동하는 차세대 물류 로봇을 앞세워 글로벌 시장을 공략한다.

LG CNS( LG씨엔에스 LG씨엔에스 close 증권정보 064400 KOSPI 현재가 65,300 전일대비 3,300 등락률 +5.32% 거래량 470,718 전일가 62,000 2026.04.15 10:45 기준 관련기사 [단독]코히어 창업자 "한국은 기업용 AI 비서 수요 넘쳐…통제 체계 필요" LG CNS, SAP와 공동 행사서 차세대 ERP AX 전략 공개 "국고보조금도 예금 토큰으로"…LG CNS, '프로젝트 한강' 2단계 참여 전 종목 시세 보기 )는 13일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 개막한 북미 최대 규모 물류 전시회 '모덱스(Modex) 2026'에서 물류 자동화 로봇 '모바일 셔틀'을 공개했다고 밝혔다.

LG CNS는 13일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 개막한 북미 최대 규모 물류 전시회 '모덱스(Modex) 2026'에서 물류 자동화 로봇 '모바일 셔틀'을 공개했다고 밝혔다. LG CNS AD 원본보기 아이콘

이 제품은 영하 26℃의 저온 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계돼 식품, 유통 등 콜드체인 물류 영역까지 적용할 수 있다는 게 특징이다. 수십 대에서 수백 대의 셔틀로봇이 물류창고 선반 내 초당 1.5m 속도로 이동하며, 셔틀로봇 1대당 최대 1500㎏의 물품을 실을 수 있다.

전후좌우와 수직 이동이 가능한 4웨이 셔틀 구조로 경로 제약을 최소화하는 동시에 처리 효율을 높였다. 고밀도 보관 구조를 통해 기존 물류설비보다 저장 효율을 30% 이상 향상했다.

모바일 셔틀에는 인공지능(AI) 에이전트 기능도 탑재됐다. 긴급 출고와 같은 예외 상황이 발생하면 현장 작업자는 자연어 기반으로 챗봇에 지시하는 식으로 셔틀로봇을 직접 제어할 수 있다. 셔틀로봇에 이상이 발생하면 AI 에이전트가 원인을 분석하고 작업자에게 대응 방안을 제시하는 것도 가능하다.

수학적최적화 기술을 적용해 물류 운영 효율도 높였다. 셔틀로봇의 동선과 작업 현황을 실시간으로 분석해 병목 구간을 줄이고 입출고 작업을 최적화하는 업무 계획을 수립해 각 셔틀로봇에 작업을 자동 할당한다.

모바일 셔틀은 일반 화물뿐 아니라 자동차 배터리와 같은 원통형 화물도 안전하게 운송할 수 있도록 설계됐다. 미국 전기·전자·기계 설비의 필수 안전 규격인 UL 인증도 획득했고, 셔틀로봇의 종류와 소재를 산업군에 맞도록 선택해 맞춤형 물류 시스템을 구축할 수 있다.

LG CNS는 지난해 미국 시카고에서 열린 물류 자동화 전시회 프로맷(Promat) 2025에서 모바일 셔틀을 처음 선보인 이후 글로벌 시장에서 사업 성과를 내고 있다.

LG CNS는 미국 텍사스에 건설 중인 파리바게뜨 제빵 공장에 모바일 셔틀 기반 물류 자동화 시스템을 구축하는 계약을 지난달 체결했다. LG CNS는 모바일 셔틀을 제어하고 물류 재고를 통합 관리하는 시스템과 설비 상태를 실시간 모니터링하는 원격감시 시스템도 함께 제공할 예정이다. LG 계열사의 북미 공장에도 수백대 규모의 셔틀로봇 기반 물류 자동화 시스템이 적용돼 있다.

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이준호 LG CNS 스마트물류&시티사업부장(전무)은 "냉장·냉동 환경까지 적용 가능한 모바일 셔틀을 통해 물류 자동화 적용 범위를 확장했다"며 "고밀도·고효율 물류 운영이 가능한 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

LG CNS 모바일 셔틀이 영하 26도의 냉동 창고에서 물품을 운송하는 모습. AI를 활용해 제작한 것으로, 실제와 다를 수 있음. LG CNS 원본보기 아이콘

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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