[특징주]셀트리온, 지난해 역대 최대 실적에 강세…신고가

송화정기자

입력2026.02.05 09:09

셀트리온 이 지난해 역대 최대 실적에 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.


5일 오전 9시6분 현재 한국거래소에서 셀트리온은 전일 대비 6000원(2.80%) 오른 22만500원에 거래되고 있다. 장중 22만6000원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다.

이날 셀트리온은 2025년 연결기준 매출 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 17% 증가했고 영업이익은 137.5% 늘었다. 연간 영업이익률은 28.1%로 전년보다 14.3%포인트 상승했다. 셀트리온은 사상 처음으로 연 매출 4조원과 영업이익 1조원을 동시에 넘겼다.


지난해 4분기 실적도 분기 기준 역대 최고치를 경신했다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 25.1% 늘어난 1조3302억원, 영업이익은 142% 증가한 4752억원을 기록했다.

[특징주]셀트리온, 지난해 역대 최대 실적에 강세…신고가
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
