본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

무인도 들이받은 퀸제누비아2호…선장 징역 5년 구형

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.04 17:40

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전방 주시 태만 등 과실 커
피고인들 "평생 반성할 것"

신안 족도에서 벗어나는 퀸제누비아2호. 목포해양경찰서 제공

신안 족도에서 벗어나는 퀸제누비아2호. 목포해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

운항 중 휴대전화를 사용하는 등 전방 주시를 소홀히 해 여객선을 무인도에 좌초시킨 선장과 선원들에게 검찰이 중형을 구형했다.


4일 법조계에 따르면 광주지법 목포지원 형사3단독 최형준 부장판사 심리로 열린 결심 공판에서 검찰은 업무상과실선박파괴 등 혐의로 기소된 퀸제누비아2호 선장 A 씨(65)에게 징역 5년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

또 사고 당시 당직 운항을 맡았던 1등 항해사 B 씨(39)에게 금고 5년, 외국인 조타수 C 씨(39)에게 금고 3년을 각각 구형했다.


이들은 지난해 11월 19일 전남 신안군 흑산면 인근 해상을 항해하던 중 주의 의무를 다하지 않아 여객선을 무인도인 죽도에 충돌, 좌초시킨 혐의로 기소됐다. 이 사고로 탑승객 267명 중 47명이 다쳐 병원 치료를 받았다.


조사 결과 총책임자인 선장 A씨는 직접 조종해야 하는 위험 수역임에도 지휘를 하지 않고 선장실에 머물렀으며, 항해 장비조차 주시하지 않았던 것으로 드러났다.

조타실에 있던 B씨와 C 씨 역시 휴대전화를 사용하거나 잡담을 하느라 전방을 제대로 살피지 않았고, 결국 여객선은 감속 없이 전속력으로 섬에 충돌했다.


이날 최후 진술에서 A씨 등 피고인들은 공소 사실을 모두 인정하며 고개를 숙였다.


A씨는 "선박 책임자로서 의무를 다하지 못해 승객과 가족들에게 죄송하다"며 "평생 뉘우치며 살겠다"고 말했다.


변호인 측은 "피고인들이 입이 열 개라도 할 말이 없을 만큼 큰 책임을 느끼고 있다"면서도 "오랫동안 성실히 근무해 왔고 사고 직후 구조 활동에 나선 점, 중상자가 발생하지 않은 점 등을 참작해 달라"고 선처를 호소했다.


이들에 대한 선고 공판은 오는 3월 11일 오전 10시에 열릴 예정이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기