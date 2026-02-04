강원도교육청, '학교(원)장 공동연수' 개최…“강원교육이 곧 강원인의 삶”

2026년 강원교육 정책 방향 공유·교육 현안 논의

강원특별자치도교육청은 4일부터 6일까지 사흘간 강원특별자치도교육청진로교육원에서 도내 각급 학교장 및 원장을 대상으로 '2026년 학교(원)장 공동연수'를 개최한다.

강원특별자치도교육청이 4일 강원특별자치도교육청진로교육원에서 도내 각급 학교장 및 원장을 대상으로 '2026년 학교(원)장 공동연수'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 "강원교육이 곧 강원인의 삶입니다."라는 부제 아래, 강원교육의 정책 방향을 공유하고 학교 현장과의 소통을 통해 정책의 현장성을 높이기 위해 마련됐다. 연수에는 유치원장, 초·중·고·특수학교장, 교육전문직원뿐만 아니라 2026년 3월 1일 자 신규 임용 예정인 교(원)장들도 함께 참여한다.

주요 프로그램으로는 △2026년 강원교육 기본방향 및 주요 정책 안내 △'인간과 인공지능(AI)의 공존' 주제 특강 △'2026 강원아이로' 활용 및 학습지원 소프트웨어 선정 기준 안내 △교육감 특강 및 교육국·행정국 주요 사업 공유 등이 진행된다. 이와 함께 퇴직 교장 환송식과 신규 교장 환영식, 국악 공연을 통해 교육 공동체의 결속을 다지는 시간도 마련한다.

오성배 부교육감은 인사말에서 "강원교육은 곧 강원인의 삶이며, 우리 아이들의 잠재력이 학교에서 활짝 피어날 때 강원의 미래도 밝아질 수 있다"며 "이번 연수가 강원교육의 비전을 공유하고 학교 간 네트워크를 강화해 현장의 어려움을 함께 해결해 나가는 소통의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



