안산시 ASV 경자구역 세일즈 본격화…외국 대사·기업 대상 홍보

경기도 안산시가 경기경제자유구역으로 지정된 안산사이언스밸리지구(ASV) 투자유치를 위한 세일즈 행정을 본격화했다.

이민근 안산시장(오른쪽)이 4일 안산사이언스밸리지구(ASV) 경기경제자유구역을 방문한 주한 독일·태국대사 일행에게 지구 조성 계획을 브리핑하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시는 4일 게오르크 슈미트 주한 독일대사, 타니 생랏 주한 태국 대사 일행이 ASV 조성 현장을 시찰하기 위해 시를 공식 방문했다고 밝혔다.

이날 방문에는 양국 대사 외에 독일 경제 참사관, 태국 투자관 및 경제부서장 등 기업 대표단도 동행했다. 이들은 안산시청과 ASV지구를 순차 방문해 ASV 개발계획 브리핑과 현장 라운딩을 진행했다.

이민근 안산시장은 현장에서 직접 개발계획을 브리핑하며, 방문단과 기업 대표들에게 ASV의 구체적 공간 구상과 산업 전략, 기업 유치 방향을 설명했다.

특히 한양대학교 ERICA 캠퍼스를 중심으로 구축된 산·학·연 혁신 인프라와 즉시 입주가 가능한 대학부지, 단계적으로 공급 예정인 시유지 개발계획 등도 구체적으로 소개했다.

시는 ASV지구에 대해 기업 발굴부터 입지 제공, 행정 지원에 이르기까지 체계적인 기업 유치 시스템을 운영 중이다. 앞서 시는 최근 이곳에 글로벌 반도체 분야 강소기업인 인테그리스코리아 테크놀러지센터를 유치하기도 했다.

시는 앞으로 외국 정부, 투자기관, 글로벌 기업과의 직접적인 접촉을 확대해 나가는 한편, 경제자유구역의 제도적 장점과 실질적인 유치 실적을 결합해 ASV를 수도권 서남부 대표 글로벌 산업 거점으로 육성해 나간다는 복안이다.

이 시장은 "기업이 필요로 하는 사항을 신속하게 지원하는 적극적인 행정에 기반해 기업이 안산을 선택하도록 세일즈 행정을 펼치겠다"고 말했다.





