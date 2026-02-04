김윤덕 국토교통부 장관이 4일 오후 서울 강남구 1.29대책 관련 주택 사업지인 서울의료원 남측 부지 현장에 방문하고 있다. 한국토지주택공사(LH)가 소유한 삼성동 서울의료원 남측 부지는 518가구가 공급될 예정이다.
[포토] 서울의료원 남측 부지 찾은 김윤덕 국토부 장관
2026년 02월 04일(수)
