본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

[컨콜] 한화오션 "캐나다 CPSP 2035년까지 4척 인도 제안"

이현주기자

입력2026.02.04 14:55

수정2026.02.04 15:24

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화오션은 4일 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "캐나다 초계 잠수함 도입 사업(CPSP)은 영국 밥콕과의 원팀 체제를 통해 캐나다 내 일자리 창출, 기술 이전, 서비스 지원 등을 포함한 현지 생태계 구축 모델을 제안하고 있으며 캐나다가 중요하게 고려하는 빠른 납기를 위해 2035년까지 4척 인도를 제안했다"고 밝혔다.


이어 "검증된 성능과 현지화를 두 축으로 동맹 및 파트너 국가들과 함께 운영 주권과 자주적 정비 역량을 동시에 구축하는 전략을 일관되게 추진해 왔다"면서 "최근 사업의 정부 간 거래(G2G) 성격이 부각됨에 따라 정부 차원의 적극적 지원과 고위급 소통이 함께 이뤄지고 있고, 정부와 긴밀히 공조해 최선의 성과를 내기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기