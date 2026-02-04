[컨콜] 한화오션 "캐나다 CPSP 2035년까지 4척 인도 제안"

한화오션은 4일 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "캐나다 초계 잠수함 도입 사업(CPSP)은 영국 밥콕과의 원팀 체제를 통해 캐나다 내 일자리 창출, 기술 이전, 서비스 지원 등을 포함한 현지 생태계 구축 모델을 제안하고 있으며 캐나다가 중요하게 고려하는 빠른 납기를 위해 2035년까지 4척 인도를 제안했다"고 밝혔다.

이어 "검증된 성능과 현지화를 두 축으로 동맹 및 파트너 국가들과 함께 운영 주권과 자주적 정비 역량을 동시에 구축하는 전략을 일관되게 추진해 왔다"면서 "최근 사업의 정부 간 거래(G2G) 성격이 부각됨에 따라 정부 차원의 적극적 지원과 고위급 소통이 함께 이뤄지고 있고, 정부와 긴밀히 공조해 최선의 성과를 내기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



