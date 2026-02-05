'품질의 신세계' 인증…신세계百 선물세트 '5스타'

신세계백화점, 초프리미엄 명절 선물 '5스타'

올해 한우 마블링 스코어 9등급 비중 50%↑

정육·청과·수산 등 희소 품목 확충

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 4,000 등락률 +1.24% 거래량 49,334 전일가 322,500 2026.02.05 11:21 기준 관련기사 "월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…백화점 명품관 '북적'신세계百, '300년 명품 곶감' 13년 만에 한정 판매몬치치·포켓몬 편의점 상륙…밸런타인데이 인기 캐릭터 선물세트 전 종목 시세 보기 close 백화점이 초프리미엄 명절 선물세트 '5스타'의 품격을 한 단계 끌어올렸다.

5스타 선물세트는 신세계 바이어가 전국 명산지를 직접 발굴하고, 생산과 재배·가공의 전 과정을 엄격한 기준으로 관리해 선보이는 프리미엄 미식 선물이다. 신세계 5스타 로고를 달기 위한 기준은 매우 까다롭기로 유명하다. 정육, 청과, 수산 등 전 품목에서 선도와 당도는 기본이고 크기와 형태, 색상, 마블링까지 신세계백화점의 엄격한 자체 품질 기준을 통과해야 한다.

신세계백화점 5스타 선물세트. 신세계백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

국내 최대 한우 경매시장인 음성공판장에 바이어를 직접 파견해 최고의 한우를 선별하는 '신세계 명품 한우'는 올해 최고 등급인 마블링 스코어 9등급 비중을 50% 이상 늘렸다. 대표 상품으로는 '명품 한우 더 시그니처'(300만원), '명품 목장 한우 특호'(160만원), '명품 미각 한우'(95만원) 등이 있다.

'신세계 명품 청과'는 산지를 발로 뛰며 찾아낸 전국 유명 과수원의 상품으로 채웠다. 대표적으로 최고급 과일을 오동나무 상자에 격조 있게 담아낸 '명품 셀렉트팜 햄퍼'(27만원), 대과만 엄선해 인기 과일을 혼합 구성한 '명품 사과 배 혼합'(22만 원) 등이 있다.

'신세계 명품 수산'도 5스타만의 엄격한 기준을 적용했다. 대표 품목인 갈치는 경매 물량 중 상위 5% 미만에 해당하는 1m 이상 제주 특대 갈치만 사용하고, 굴비는 3년 이상 자란 28㎝ 이상 크기만 선별한다. '명품 자연산 왕전복 세트'(120만원)와 '명품 제주 동(冬) 갈치'(60만원), '명품 재래굴비 특호'(120만원) 등이 주력 상품이다.

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 "올 설에는 5스타의 품질 기준을 한층 강화하고 희소 품목을 대거 확충해 초프리미엄 명절 선물의 진정한 가치를 선보이고자 했다"며 "5스타와 함께 소중한 분들께 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 명절이 되시길 바란다"고 밝혔다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>