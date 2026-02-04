박범인 금산군수, "매일 새로운 결심 하는 게 인생"

"연초 결심 담담하게 연말까지 이어가자"



기본 업무 최선·상세 계획 수립 등 당부

박범인 금산군수가 3일 군청 다목적회의실에서 열린 월례 회의에서 "매일 새로운 결심을 하는 게 인생"이라며 "연초 결심을 담담하게 연말까지 이어가자"고 당부했다.

그러면서 "동절기 공사 중지 해제 후 차질 없이 사업을 시행할 수 있도록 철저히 준비해야 한다"며 "군정 발전과 군민 복지 향상을 위한 기본적인 업무에 최선을 다해달라"고 전했다.

이어, "업무계획보고회를 통해 논의된 사업들이 잘 추진될 수 있도록 상세 계획을 수립해 달라"고 덧붙였다.

박 군수는 설 명절과 관련해서 "모두가 걱정 없고 즐거운 명절이 될 수 있도록 우리 주변에 어려운 이웃을 신경 써야 한다"며 "지역 경제 활성화를 위한 전통시장 이용 및 의료시스템 점검에도 신경 써달라"고 언급했다.





