본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

박범인 금산군수, "매일 새로운 결심 하는 게 인생"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.04 12:57

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"연초 결심 담담하게 연말까지 이어가자"

기본 업무 최선·상세 계획 수립 등 당부

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

박범인 금산군수가 3일 군청 다목적회의실에서 열린 월례 회의에서 "매일 새로운 결심을 하는 게 인생"이라며 "연초 결심을 담담하게 연말까지 이어가자"고 당부했다.


그러면서 "동절기 공사 중지 해제 후 차질 없이 사업을 시행할 수 있도록 철저히 준비해야 한다"며 "군정 발전과 군민 복지 향상을 위한 기본적인 업무에 최선을 다해달라"고 전했다.

이어, "업무계획보고회를 통해 논의된 사업들이 잘 추진될 수 있도록 상세 계획을 수립해 달라"고 덧붙였다.


박 군수는 설 명절과 관련해서 "모두가 걱정 없고 즐거운 명절이 될 수 있도록 우리 주변에 어려운 이웃을 신경 써야 한다"며 "지역 경제 활성화를 위한 전통시장 이용 및 의료시스템 점검에도 신경 써달라"고 언급했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기