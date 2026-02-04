우리銀, 삼성월렛머니 통장 신규 고객 첫 결제 시 1만 포인트 제공

우리은행은 삼성월렛 간편결제 고객을 대상으로 실질적인 금융 혜택을 제공하는 ‘삼성월렛머니 우리 통장 이벤트’를 실시한다.

4일 우리은행은 삼성월렛머니·포인트 고객의 이용 편의를 높이기 위해 이러한 이벤트를 마련했다고 밝혔다. 지난해 10월 출시된 삼성월렛머니·포인트는 삼성 갤럭시 스마트폰에서 이용 가능한 간편결제 서비스로, 별도 카드 등록 없이 은행 계좌 연결이나 가상계좌 충전만으로 결제가 가능하다. 출시 3개월 만에 가입자 150만 명을 돌파했으며, 미성년자와 국내 거주 외국인도 은행 방문이나 복잡한 인증 절차 없이 가입할 수 있어 포용금융 서비스로 주목받고 있다.

오는 4월 말까지 진행되는 이번 이벤트는 ‘삼성월렛머니 우리 통장’을 신규 개설하고 주사용계좌로 등록한 고객이 첫 결제를 완료하면 1만 삼성월렛 포인트를 즉시 적립해주는 것이 골자다.

결제 혜택도 강화했다. 우리은행은 매주 토요일을 ‘월렛데이’로 지정해, 해당 통장을 주사용계좌로 등록한 고객이 토요일에 결제할 경우 온라인 11%, 오프라인 10%의 포인트 적립 혜택을 제공한다. 다른 요일에도 온라인 6%, 오프라인 5%의 적립 혜택을 받을 수 있다.

선착순 20만 명까지 가입 가능한 ‘삼성월렛머니 우리 통장’은 삼성월렛 전용 입출금 상품으로, 200만 원 한도 내에서 최고 연 3.5%의 금리를 제공한다. 최근에는 가입 채널을 기존 삼성월렛 외에 우리은행 영업점과 우리WON뱅킹으로 확대해 접근성을 높였다.

남문희 우리은행 개인상품마케팅부 부부장은 "고객들이 일상 결제에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 적립률을 대폭 강화했다"며 "앞으로도 생활금융과 간편결제를 결합한 혁신적인 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>