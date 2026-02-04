설 연휴 시민 일상 지킨다… 양산시, 2026년 10개 분야 종합대책 추진

민생경제 회복·생활안정 등 10개 분야 종합대책



2월 14∼18일, 설 연휴 5일간 종합상황실 운영

경남 양산시는 설 연휴를 맞아 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 민생경제 회복과 생활 안정 등 10개 분야의 종합대책을 수립하고, 2월 14일부터 18일까지 5일간 종합상황실 운영에 들어간다.

시 종합상황실은 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 불편과 사고에 신속히 대응하기 위해 주민 생활과 직결된 분야를 중심으로 10개 대책반을 구성해 분야별 상황 관리에 나설 계획이다. 이를 통해 의료, 교통, 환경, 안전 등 시민 생활 전반에 대한 대응력을 강화한다.

분야별 중점 추진사항으로는 ▲설 명절 물가안정과 민생경제·서민생활 안정 ▲비상진료·감염병 예방관리 ▲24시간 안전 대응체제 구축 ▲교통수송과 안전대책 강구 ▲생활 폐기물 적기 처리 ▲상수도, 전기, 가스 등의 안정적 공급 ▲공직기강확립·근무체제 유지 등 총 10개 분야이다.

특히 2월 한 달간 양산사랑카드 충전 할인율을 10%에서 13%로 상향하고 배달양산 1만원 할인쿠폰을 선착순 5000명에게 지급해 설 명절 장바구니 물가 부담 완화에 나선다.

시는 의료 공백을 최소화하기 위해 당직 의료기관과 약국을 지정운영하고 24시간 응급진료체계구축을 통해 응급의료기관, 병의원 진료와 당번약국 운영실태 관리에 들어가게 된다.

이와 함께 전기, 가스 등 분야별 안전관리실태를 점검하고, 상수도 기동수리반을 운영해 누수 등 급수사고 발생에 대비한다. 또 기초생활보장수급자와 국가보훈대상자를 대상으로 위문 활동을 전개하고, 쓰레기 수거체계 유지와 산불 예방 활동 강화에도 행정력을 집중할 예정이다.

양산시 관계자는 "설 연휴 기간 종합상황실과 분야별 대응체계를 통해 각종 긴급상황에 철저히 대비해 시민들이 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>