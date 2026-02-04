본문 바로가기
진에어, 괌 노선 프로모션 실시… 항공·숙박 혜택 강화

최영찬기자

입력2026.02.04 10:23

오후 출발 항공권 15% 즉시 할인 제공
호텔 얼리체크인·렌터카 등 제휴 확대

진에어 는 괌정부관광청과 협력해 봄 여행객을 위한 항공 할인과 숙박 혜택 등을 결합한 특별 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.


이번 행사는 오는 24일까지 진에어 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 인천 및 부산발 괌 노선 항공권을 예매하는 고객을 대상으로 진행된다.

탑승 기간은 오는 5일부터 다음 달 31일까지다. 한국발 괌 노선은 인천에서 오후 7시45분에, 부산에서는 저녁 8시5분에 출발한다.


진에어는 이번 행사를 통해 인천 및 부산에서 오후에 출발하는 괌 노선에 대해 15% 운임 할인을 제공한다. 할인 혜택은 프로모션 코드 'NIGHTLIGHT'를 통해 적용되며, 왕복 총액 최저 운임 약 16만9000원부터 구매할 수 있다. 괌 탑승객에게는 23kg 이하 무료 위탁 수하물 2개가 기본으로 적용된다.


숙박 및 이동 편의를 위한 제휴 혜택도 마련했다. 주요 호텔별로 ▲괌 웨스틴 리조트·힐튼 괌·호텔 닛코 등 무료 얼리 체크인▲PIC 괌 숙박료 최대 46% 할인▲더 츠바키 타워 최대 20% 객실 할인▲제주패스·카모아 렌터카 이용료 할인 같은 혜택이 제공된다.

진에어 관계자는 "여행객들이 보다 여유롭고 가벼운 마음으로 괌의 매력을 즐길 수 있도록 풍성한 혜택을 마련했다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
