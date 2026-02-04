대웅제약, CM병원에 스마트 모니터링 시스템 '씽크' 공급

전 병상에 씽크 반영…환자 응급상황 대처 강화

씽크는 환자의 생체신호를 24시간 자동으로 감지하고 이상 징후 발생 시 의료진에게 즉시 알림을 보내는 실시간 통합 모니터링 체계다. 생체신호의 미세한 변화까지 감지해 의료진에게 실시간으로 전달함으로써 중증 악화나 안전사고로 이어질 수 있는 상황을 사전에 차단한다. 병동 내 환자 상태를 상시 관찰하고 위험 상황에 신속히 대응할 수 있는 환자 안전 중심의 진료 환경을 만들 수 있다.

한 간호사가 환자에게 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크'와 연동되는 웨어러블 기기를 착용시키고 있다. 대웅제약

CM병원은 씽크 외에도 다양한 AI 기반 질환 예측 플랫폼을 함께 활용해 환자 상태를 사전에 예측하고, 병동에서 관찰하며, 이상 발생 시 즉각 대응하는 3단계 스마트 케어 체계를 운영하고 있다. 아울러 이번 씽크 도입을 계기로 ▲환자 안전 시스템 고도화 ▲의료진 업무 효율 향상 ▲의료 서비스 질적 개선 ▲응급 대응 체계 강화 등 의료 품질 전반을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

박형철 대웅제약 ETC마케팅 본부장은 "CM병원과의 협력을 통해 스마트 병동이 현장에서 실질적인 가치로 정착할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



