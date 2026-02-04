본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

HMM, 50세 이상 직원 대상 희망퇴직 접수

최영찬기자

입력2026.02.04 08:40

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 한시적 실시
효율성 제고 차원

국내 최대 해운사 HMM이 만 50세 이상 직원을 대상으로 조기 퇴직 프로그램을 시행한다.

HMM은 전날부터 오는 10일까지 만 50세 이상 직원을 대상으로 '리스타트 지원 프로그램'을 시행한다고 4일 밝혔다. 이번 희망퇴직은 2022년 12월 이후 약 3년 만이다.

부산항에 정박중인 컨테이너선에 화물이 쌓여 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

부산항에 정박중인 컨테이너선에 화물이 쌓여 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

HMM은 신청자에게 근속 연수에 따른 위로금과 재취업 지원 서비스 등을 제공할 예정이다. HMM 관계자는 "인원을 정해놓고 시행하는 건 아니고, 조직 효율성을 제고하기 위해 진행하는 것이다"며 "한시적으로 시행하는 것으로 매년 정례화할 계획은 없다"고 말했다.


아울러 HMM 측은 이번 희망퇴직 접수가 최근의 민영화나 부산 이전 등 현안과는 무관한 조치라고 설명했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기