HMM, 50세 이상 직원 대상 희망퇴직 접수

올해 한시적 실시

효율성 제고 차원

국내 최대 해운사 HMM이 만 50세 이상 직원을 대상으로 조기 퇴직 프로그램을 시행한다.



HMM은 전날부터 오는 10일까지 만 50세 이상 직원을 대상으로 '리스타트 지원 프로그램'을 시행한다고 4일 밝혔다. 이번 희망퇴직은 2022년 12월 이후 약 3년 만이다.



HMM은 신청자에게 근속 연수에 따른 위로금과 재취업 지원 서비스 등을 제공할 예정이다. HMM 관계자는 "인원을 정해놓고 시행하는 건 아니고, 조직 효율성을 제고하기 위해 진행하는 것이다"며 "한시적으로 시행하는 것으로 매년 정례화할 계획은 없다"고 말했다.

아울러 HMM 측은 이번 희망퇴직 접수가 최근의 민영화나 부산 이전 등 현안과는 무관한 조치라고 설명했다.





