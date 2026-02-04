[포토] 경제관계장관회의 주재한 구윤철 부총리

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략TF에 참석, 첨단산업 상용화 지원을 위한 KS 인증제도 개편방안 등 발언하고 있다.







