'성병 은폐' 엡스타인 파일에 또 나온 빌 게이츠…前배우자 "가슴 찢어져"

임주형기자

입력2026.02.04 08:41

수정2026.02.04 08:47

멀린다 "믿을 수 없이 슬프다"
"언급된 인물 모두 의문에 답해야"

미 법무부가 공개한 성범죄자 제프리 엡스타인 수사 문건, 일명 '엡스타인 파일'에 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자의 이름이 언급됐다. 게이츠 창업자의 전처인 멜린다 프렌치 게이츠는 "믿을 수 없이 슬프다"며 심정을 토로했다.


게이츠는 3일(현지시간) 미국 방송 내셔널 퍼블릭 라디오(NRP)와의 인터뷰에서" 나는 결혼이라는 토대에서 벗어나야 한다고 느꼈고, 끝내고 싶었다"며 이같이 말했다.

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자의 전 부인이었던 멜린다 프렌치 게이츠. NPR 캡처

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자의 전 부인이었던 멜린다 프렌치 게이츠. NPR 캡처

이어 "그 사건(엡스타인 파일)에 관한 디테일이 공개될 때마다 개인적으로 너무 힘들다"면서도 "남아있는 의문점은 (엡스타인 파일에 연루된) 사람들과 제 남편이 답할 문제다. 그 추악한 사건에서 벗어나게 되어 정말 행복하다"고 덧붙였다.


게이츠는 "어떤 여성도 엡스타인과 그 주변 인물들이 저지른 짓과 같은 상황에 부닥쳐선 안 될 것"이라며 "저도 저와 제 딸들이 그 나이대였던 시절의 기억이 있다. 가슴이 찢어지는 것 같다"고 강조했다.


앞서 미 법무부는 지난달 30일 엡스타인 파일을 추가로 공개했다. 해당 문건에는 게이츠 창업자의 이름이 여러 차례 등장한다. 한 이메일에서 엡스타인은 게이츠 창업자가 러시아 여성과 성관계를 한 뒤 성병에 걸렸으며, 자신에게 항생제 등 도움을 요청했다며 주장하기도 했다.

이런 내용에 대해 게이츠 창업자 측 대변인은 성명을 통해 "터무니없고, 완전한 사실무근"이라며 "엡스타인은 게이츠 창업자와의 관계가 끝나 좌절했고, 그를 함정에 빠트리고 명예를 훼손하려고 시도한 것"이라고 반박했다.


한편 엡스타인은 2019년 수십명의 미성년자 피해자를 성폭행한 혐의로 구속기소 돼 수사받던 중 사망했다. 그의 범행을 도운 공범 길레인 맥스웰은 유죄 판결을 받았다. 엡스타인은 게이츠 창업자뿐만 아니라, 영국 왕실의 앤드루 전 왕자 등 각계 유명 인사와 교류한 것으로 알려져 논란이 불거진 바 있다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
