거창군, 문화예술 보조사업자 교육으로 행정 역량 강화

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.04 08:25

문화예술 단체 대상 보탬 e 시스템 활용법 등 상세 안내

경남 거창군은 거창읍 행정복지센터 대회의실에서 문화예술 분야 보조사업 담당자 30여 명을 대상으로 '2026년 문화예술 분야 보조사업자 교육'을 실시했다고 4일 밝혔다.


이번 교육은 문화예술 분야 보조사업을 수행하는 단체들의 보조금 집행과 정산 역량을 강화하고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 행정적 오류를 미리 예방해 투명하고 효율적인 사업 운영을 도모하기 위해 마련됐다.

거창군 문화예술분야 보조사업자 교육 진행 현장 사진

거창군 문화예술과에서 주관한 이 교육에서는 △지방보조금 관리기준 △보조사업 추진 절차 △보탬 e 시스템 사용 방법 △정산검사 시 주요 지적사례와 유의사항 등을 중심으로 실무에 바로 적용할 수 있는 내용을 상세히 설명했다.


특히 질의응답 시간을 통해 보조금 집행 및 정산 과정에서 현장 담당자들이 겪는 실질적인 애로사항을 청취하고, 이에 대한 상세한 안내와 설명을 제공하고 시간도 가졌다.


구인모 거창군수는 "문화예술이 군민의 일상에 스며들 수 있도록 관련 사업을 안정적으로 지원하고, 현장의 의견을 수렴해 행정적으로 필요한 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 거창군은 이번 교육을 통해 보조사업 관리의 투명성과 신뢰도를 한층 높이고, 지역 문화예술 활성화를 위한 체계적인 지원 시스템을 지속해서 강화해 나갈 방침이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
