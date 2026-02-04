국가유산청, '문화재 주치의' 1900명 키운다…기후 재난 '방어막' 구축

11월까지 돌봄 전문가 교육

행정·실습 투 트랙으로 전문성 강화

올해 '재해 예방' 과정 신설

지난해 국가유산돌봄 전문교육 현장 AD 원본보기 아이콘

국가유산청이 우리 문화유산의 '주치의' 역할을 할 현장 전문가 양성에 팔을 걷어붙인다. 단순한 관리를 넘어, 기후 위기로 잦아진 자연재해에 선제적으로 대응할 방어막을 구축한다.

국가유산청은 중앙문화유산돌봄센터, 한국문화유산돌봄협회와 함께 11월까지 '2026년도 돌봄 전문교육'을 시행한다고 4일 밝혔다.

복권기금으로 운영되는 '국가유산 돌봄사업'은 전국 국가유산 9000여 곳을 상시 점검하는 예방 시스템이다. 훼손된 곳을 고치기보다 미리 상태를 살피고 관리하는 예방 성격이 짙다.

올해 교육은 전국 스물다섯 센터 종사자 1928명을 대상으로 진행한다. ▲모니터링 ▲경미 수리 ▲일상 관리 ▲행정·회계 등 네 분야를 투 트랙으로 운영한다.

중앙문화유산돌봄센터는 행정과 이론을 맡는다. 인사·회계 등 실무 교육과 함께 신규 입사자를 위한 온라인 기초 강좌를 제공한다. 한국문화유산돌봄협회는 현장 기술을 전수한다. 한식 미장, 기와 번와(지붕 고치기), 창호 도배 등 전통 수리 기법을 실습 위주로 가르쳐 즉각적인 현장 투입을 돕는다.

올해 커리큘럼에서 주목할 점은 신설된 재해 예방 교육이다. 예측 불가능한 기후 재난이 늘어남에 따라, 긴급 상황 시 대응 체계와 안전띠 설치 등 실전 방재 능력을 키우는 데 주안점을 둔다. 교육생이 있는 곳으로 강사가 직접 가는 '찾아가는 경미 수리 교육'을 확대해 현장 공백을 최소화할 방침이다.

국가유산청 관계자는 "체계적인 교육을 통해 길러진 돌봄 전문가들은 국가유산 보호의 최전방 수비수"라며 "적극적인 예방관리 행정으로 국민이 우리 유산을 온전히 누릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



