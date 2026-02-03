본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]롯데호텔 셰프 최고급 명절 상차림 '딜라이트 박스'

김흥순기자

입력2026.02.03 08:40

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데호텔앤리조트 프리미엄 투 고
갈비찜·모둠전·나물·간식 등
명절 대표 메뉴 3단 도시락 구성

롯데호텔앤리조트가 설 명절을 맞아 호텔 셰프가 최고급 식재료로 준비한 프리미엄 투 고(TO-GO) 상차림 '딜라이트 박스(Delight Box)'를 오는 16일까지 한정 판매한다고 3일 밝혔다.


롯데호텔 서울과 월드에서 만나볼 수 있는 딜라이트 박스는 3~4인 가족이 넉넉하게 즐길 수 있도록 명절 대표 메뉴 10여종을 3단 도시락에 담아냈다. 오랜 시간 정성껏 고아낸 보양식 한방 갈비찜을 비롯해 모둠전 5종(표고·새우·녹두·생선·육전), 전복구이, 해물 잡채, 문어숙회, 나물 2종 등 손이 많이 가는 전통 설 메뉴부터 유과, 떡 등 전통 간식까지 다채롭게 구성됐다.

롯데호텔앤리조트 명절 상차림 'K-딜라이트 박스'. 롯데호텔앤리조트 제공

롯데호텔앤리조트 명절 상차림 'K-딜라이트 박스'. 롯데호텔앤리조트 제공

AD
원본보기 아이콘

또 올해는 롯데호텔 김치 3종 세트(갓파김치, 총각김치, 배추김치)를 더한 'K-딜라이트 박스'도 함께 만나볼 수 있다. 딜라이트 박스는 33만원, K-딜라이트 박스는 39만원이다.


네이버 예약과 유선 전화를 통해 희망 수령일 2일 전까지 사전 예약하면 호텔 1층 델리카한스에서 오는 13일부터 18일까지 픽업할 수 있다. 픽업 가능 시간은 롯데호텔 서울은 오전 11시부터 오후 8시까지, 롯데호텔 월드는 오후 12시부터 오후 6시까지다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기