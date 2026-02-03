[갤러리 산책]캐스퍼 보스만스, 완두콩으로 풀어낸 '정체성의 풍경'

3월 14일까지 글래드스톤 서울

회화·조각·벽화로 확장된 완두콩 연작

완두콩 꼬투리 안에 서로 다른 콩들이 들어 있다. 같은 틀 안에 있지만 모양과 색은 제각각이다. 벨기에 작가 캐스퍼 보스만스는 이 단순한 구조를 통해 정체성과 관계를 이야기한다. 그의 국내 첫 개인전 'Peas, Pod(완두콩, 꼬투리)'가 서울 청담동 글래드스톤 서울에서 열리고 있다.

벨기에 작가 캐스퍼 보스만스 개인전 'Peas, Pod' 전시 전경. 사진 글래드스톤 서울 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 회화, 조각, 벽화 등 다양한 형식의 신작과 근작을 통해 정체성과 관계의 문제를 다층적으로 조명한다. 전시 제목인 'Peas, Pod'는 하나의 구조 안에 서로 다른 개체들이 공존하는 상태를 가리키는 은유적 장치다.

전시장 중심에는 완두콩 꼬투리를 모티프로 한 연작이 배치됐다. 하나의 꼬투리 안에 들어 있는 콩들은 각기 다른 색과 문양으로 표현되며, 회화뿐 아니라 조각과 벽화로 확장돼 전시장 내부와 외벽에 설치됐다. 작가는 "하나의 꼬투리에 다양한 콩이 있는 것처럼, 내 안에 존재하는 여러 정체성을 다양한 개념으로 표현하고자 했다"고 설명한다.

대표작으로 꼽히는 회화 작품은 '투 키즈 인 어 트렌치코트(Two Kids in a Trenchcoat)'다. 두 아이가 하나의 코트 안에 들어가 어른인 척하는 장면을 형상화한 이 작품은, 사회적 규범 속에서 정체성을 숨기거나 조정하며 살아가는 상태를 은유한다.

작품 속 콩 도상에는 미국 화가 포레스트 베스와 브라질 작가 호세 레오닐손의 작업이 각각 인용돼 있다. 작가는 "나에게 영향을 준 두 작가의 작품을 하나의 이미지 안에 배치했다"고 말했다.

벨기에 작가 캐스퍼 보스만스 개인전 'Peas, Pod' 전시 전경. 사진 글래드스톤 서울 원본보기 아이콘

청동 조각 '밴디드 브릿지(Banded Bridge)'도 함께 전시된다. 완만한 곡선을 이루는 아치형 구조물은 두 개의 분리된 좌대를 연결하는 방식으로 설치됐다. 보스만스는 이 작품에 대해 "다리는 서로 다른 영역을 잇는 중재의 공간으로 작동한다"고 소개했다.

이와 함께 출품된 '레전드 페인팅(Legend Painting)' 연작에서는 사자, 수탉, 말, 타조 등 서로 다른 상징적 도상이 한 화면에 병치된다. 작가는 서양의 문장(紋章) 전통에서 착안해, 혼인과 계보를 통해 정체성이 결합·전승되는 구조를 시각 언어로 풀어냈다. 그는 "문장은 가문의 정체성을 상징하는 동시에, 서로 다른 요소가 결합되는 방식을 보여주는 장치"라고 말했다.

보스만스는 신화, 설화, 민속적 상징 등에서 차용한 기호를 특정 서사로 고정하지 않고, 관객의 해석에 열어두는 방식으로 작업해왔다. 그는 "의미를 설명하기보다, 질문이 작동하는 구조를 만드는 데 관심이 있다"며 "작품은 멀리서도 보고 가까이에서도 보며 각자의 방식으로 해석하길 바란다"고 말했다.

한국에서 첫 개인전을 개최한 벨기에 작가 캐스퍼 보스만스. 사진 글래드스톤 서울 원본보기 아이콘

벨기에 롬멜 출생인 보스만스는 현재 브뤼셀과 암스테르담을 기반으로 활동 중이다. 이탈리아 아르날도 포모도로 재단, 네덜란드 더 할렌, 벨기에 브뤼셀 현대미술센터 등에서 개인전을 열었으며, 벨기에 명품 브랜드 델보와 협업했다. 전시는 3월 14일까지.





김희윤 기자



