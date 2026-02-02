탈플라스틱 나선 김해시, 지방정부 정책대상 '최우수'

전국 최초 탈플라스틱 3대 핵심사업을 안착시킨 경남 김해시가 사단법인 한국지방정부학회 주관 2025년 지방정부 정책대상에서 최우수상을 받았다.

지역발전에 이바지한 지자체의 우수정책을 발굴하고 평가하는 정책대상은 김해시의 '대한민국 탄소중립을 선도하는 김해형 탈플라스틱' 정책에 높은 점수를 줬다.

경남 김해시가 '대한민국 탄소중립을 선도하는 김해형 탈플라스틱' 정책으로 사단법인 한국지방정부학회 주관 2025년 지방정부 정책대상에서 최우수상을 받았다.

김해시는 그간 생활 속에서 반복 발생하는 플라스틱 문제를 시민 체감형 과제로 설정하고 일상생활에서의 감축-대체-순환을 유기적으로 연결한 실천형 정책 모델을 구축했다고 밝혔다.

특히 ▲공원묘원 내 플라스틱 조화 근절 ▲민간 장례식장 다회용기 사용 활성화 ▲친환경 소재 현수막 지원 순환 시스템 등 3대 핵심사업을 운영했다.

그 결과 공원묘원 플라스틱 조화 헌화율 0％ 달성, 장례식장 내 다회용기 사용 및 아이스팩 수거 등 플라스틱 폐기물 감축, 공공부문 친환경 현수막 전환 및 순환 체계 형성을 통한 폐기물 저감, 자원 순환 기반 강화 등의 효과를 거뒀다.

시는 앞으로 단순한 쓰레기 처리 차원을 넘어 폐자원을 에너지로 전환하는 고도화된 자원 순환 인프라를 단계적으로 확충할 계획이다.

소각장 등 자원순환시설 현대화, 폐플라스틱 공공 열분해 시설 구축, 생활자원회수센터 등 노후 재활용 선별장 현대화 등으로 폐자원 처리 효율과 자원 회수율을 동시에 높일 방침이다.

이와 함께 자원순환해설사를 활용한 '찾아가는 분리배출 교육' 실시, 의류 수거함 일제 정비 및 관리 강화, 농촌 영농폐기물 수거 보상금 지원 등 시민 생활 밀착형 정책을 병행해 올바른 분리배출 문화 확산과 쾌적한 생활환경 조성에도 힘쓸 예정이다.

시 관계자는 "시민들의 적극적인 참여 덕분에 현장 중심 정책이 대외적으로 인정받게 됐다"며 "폐자원을 가치 있는 자원으로 되돌리는 순환 경제를 실현해, 대한민국을 대표하는 탄소 중립 선도 도시로 자리매김하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



