정종표 DB손보 사장 "청소년 불법도박 근절, 사회적 책무…보험도 동참"

DB손보, 청소년 불법도박 근절 릴레이캠페인 동참

DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 142,300 전일대비 300 등락률 -0.21% 거래량 69,891 전일가 142,600 2026.02.02 10:23 기준 관련기사 예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정11월 車보험 손해율 92.1%…손보업계, 보험료인상 추진DB손보, 외국인 '다국어통역 AI 에이전트' 서비스오픈…금융권 최초 전 종목 시세 보기 close 은 지난달 28일 서울 경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 릴레이 캠페인'에 동참했다고 2일 밝혔다.

지난달 28일 서울 강남구 대치동 DB금융센터에서 정종표 DB손보 대표이사 사장(오른쪽 두 번째)이 직원들과 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여하고 기념 촬영을 하고 있다. DB손보 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'란 슬로건 아래 릴레이 형식으로 진행되는 범사회적 캠페인이다.

DB손보는 보험업 본연의 보장 기능을 넘어 사회적 가치 실현과 공공성을 연계한 역할 수행을 통해 청소년 불법도박 문제 해결에 기여하고자 캠페인에 동참했다고 설명했다.

정종표 DB손보 대표이사 사장은 "청소년 불법도박 문제는 사회적 책무"라며 "생활 속 위험으로부터 국민을 보호하는 것이 보험업의 본질인 만큼 청소년들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 참여는 모재경 라이나손해보험 대표 지목을 받아 진행됐다. DB손보는 다음 참여자로 이문화 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 490,500 전일대비 10,500 등락률 -2.10% 거래량 24,097 전일가 501,000 2026.02.02 10:23 기준 관련기사 삼성화재, 설계사 모집광고 '당신이 딱이다' 공개예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상 전 종목 시세 보기 close 대표를 지목했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



