"기계 멈춰 살피다"…여수산단서 40대 끼임 사고

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.31 16:23

협력업체 소속 직원 참변
병원 치료 중이나 위독

"기계 멈춰 살피다"…여수산단서 40대 끼임 사고
전남 여수국가산업단지 내 한 공장에서 협력업체 노동자가 로봇 설비에 끼여 의식불명 상태에 빠지는 사고가 발생했다.


31일 여수경찰서와 소방 당국에 따르면 이날 오전 0시 39분께 전남 여수시 여수산단 내 모 공장에서 40대 노동자 A씨가 포장용 로봇 설비에 끼였다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 119구급대는 심정지 상태인 A씨를 구조해 심폐소생술(CPR)을 실시하며 인근 병원으로 긴급 이송했다. A씨는 병원에서 치료받고 있으나 현재까지 의식을 찾지 못하는 등 위독한 상태인 것으로 전해졌다.


협력업체 소속인 A씨는 당시 동료와 2인 1조로 포장 작업을 하던 중 사고를 당했다.


조사 결과 A씨는 포장 설비가 작동하지 않자 이를 점검하기 위해 혼자 내부로 들어갔다가, 갑자기 작동을 재개한 로봇과 컨베이어 사이에 흉부가 끼인 것으로 파악됐다.

함께 작업하던 동료는 화장실을 가기 위해 잠시 자리를 비웠다가 돌아와 설비에 끼어 있는 A씨를 발견하고 신고한 것으로 알려졌다.


경찰은 공장 관계자와 목격자 등을 상대로 기계 오작동 여부와 현장 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
