고려대, THE 세계대학 경영·경제 국내 1위

영국 평가서 학문 경쟁력 최고 성과

고려대학교 경영대학은 영국 '타임즈 고등 교육(THE·Times Higher Education)'이 발표한 '2026 세계 대학 순위' 경영·경제 부문에서 국내 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

이번 평가에서 고려대 경영대학은 세계 57위를 기록하며 전년도(101~125위권) 대비 순위를 50계단 이상 뛰어넘었다. 국내 대학 중에서는 단독 1위다.

특히 '산업(Industry)' 부문에서는 99.9점이라는 만점에 가까운 점수를 기록하며, 경영대의 연구 성과를 입증했다. 또한 교육 여건 점수는 59.0점으로 전년 대비 13.3점 올랐고, 연구 환경 점수 역시 56.2점으로 전년보다 12.4점 상승했다.

아울러 고려대 경영대학은 국내 최초로 전 학위 과정에 대해 'AACSB(국제경영대학발전협의회)' 인증을 획득한 후, 네 차례 연속 재인증에 성공한 바 있다.

김언수 고려대 경영대학장은 "이번 결과는 지난 수년간 교육, 연구, 국제 협력 등 전 분야에서 학장단과 교수, 직원, 교우들의 꾸준한 노력과 지원이 뒷받침된 합작품"이라며 "경영대의 전략 축인 3C(호기심·협업·사회공헌)와 4테크(AI·반도체·에너지·로보틱스)를 강화하고, 우리 학생들을 전폭적으로 지원할 것"이라고 강조했다.

한편 고려대 경영대학은 '2025 QS(Quacquarelli Symonds)' 학과별 순위에서 마케팅 분야 세계 28위 및 경영학 분야 42위에 올랐고, '2025 파이낸셜타임스(FT) 최고경영자과정(EMBA)' 순위에서는 세계 61위를 기록하며 국내 대학 가운데 유일하게 세계 100위권을 유지했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



