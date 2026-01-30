한경협 류진, MZ세대 만나 "학교 밖 청소년 지원 확대"

2026 한경협 퓨처 리더스 캠프

미래세대 성장 주제로 청년 간담회

취업·창업·처우 등 현장 목소리 청취

류진 한국경제인협회(한경협) 회장은 MZ세대 청년들을 만나 취업·창업 등 현장 목소리를 듣고 소외계층 청년에 대한 지원 사업을 추진하기로 약속했다.

류진 한국경제인협회 회장이 30일 강릉 라카이샌드파인 리조트에서 '퓨처리더스캠프' 과정을 통해 선발된 청년 대표 10인을 초대해 간담회를 가졌다.

한경협은 30일 강원 강릉 라카이샌드파인에서 간담회를 갖고 미래 세대의 성장을 지원하기 위한 경제계 역할을 논의했다.

이날 간담회에는 대학생, 취업준비생, 창업가, 군 장교, 부사관 등 '퓨처 리더스 캠프' 과정을 통해 선발된 청년 대표 10인이 참석했다.

참석자들은 ▲청년 취업의 구조적 어려움 ▲대기업·플랫폼과 연계한 창업·글로벌 진출 기회 확대 ▲군 복무 여건 및 사기 저하 문제 ▲제도권 밖 청소년에 대한 관심 촉구 ▲경제계 차원의 사회적 역할 확대 등을 주제로 현장 목소리를 전달했다.

특히 정책 사각지대에 놓인 제도 밖 청년들에 대한 지원 확대의 필요성이 집중적으로 제기됐다.

류 회장은 "제도권 밖에 있는 소외계층 청년과 청소년까지 포용하지 못한다면 지속 가능한 성장도 미래 경쟁력도 기대하기 어렵다"며 "학교 밖 청소년, 쉬었음 청년 등 정책 사각지대에 놓인 제도권 밖 고립된 미래 세대에 대한 재도약 및 사회 복귀 프로그램을 중점 사업으로 추진하겠다"고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



