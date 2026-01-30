포스코 노사, 가치창출형 노사문화 공동연구 착수

'미래지향 가치창출' 노사 공동연구 킥오프

노조의 사회적 책임 확대·안전혁신TF 구체화

철강산업 위기 극복 위한 상생 모델 도출 목표

포스코 노사가 불확실성이 확대되는 경영 환경 속에서도 지속 가능한 노사관계 모델 구축을 위해 공동 연구에 착수했다.

가치창출형 노사문화 공동연구 Kick-Off 단체사진. 포스코 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코는 30일 포항 포스코노동조합 사무실에서 김성호 포스코노동조합 위원장과 김동희 포스코 경영지원본부장, 연구 총괄을 맡은 채준호 전북대 교수 등이 참석한 가운데 '가치창출형 노사문화 수립을 위한 노사 공동연구 킥오프(Kick-Off)' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 공동연구는 노동조합이 근로자 권익 보호라는 본연의 역할을 넘어 지역사회와 산업 생태계 전반에 기여하는 '포스코형 노사문화 표준'을 정립하는 데 목적이 있다. 포스코 노사는 이를 통해 국내 노사관계의 새로운 상생 모델을 제시하겠다는 구상이다.

포스코노동조합은 2025년을 기점으로 투쟁과 상생의 조화, 조합의 사회적 책임 확대, 지역사회 영향력 강화를 핵심으로 하는 비전을 제시해왔다. 회사 측도 노사상생재원 출연과 단체협약 강화를 통해 제도적 지원을 이어가고 있다.

노조는 노사 공동 재원을 활용해 지역사회 취약계층 지원과 장학사업, 재해 피해지역 구호 활동 등 사회공헌에 나서고 있으며, 철강산업노동조합협의회 활동을 통해 철강산업 생태계 보호를 위한 정책적 연대에도 참여하고 있다. 안전 분야에서도 현장 의견을 반영하는 바텀업 방식의 혁신을 추진하며, 그룹 안전혁신 태스크포스(TF) 일원으로 근무환경 개선에 관여하고 있다.

이번 연구는 채준호 전북대 교수가 총괄을 맡고 포스코경영연구원(POSRI)이 실무를 담당한다. 노사 양측은 글로벌 경기 침체와 탈탄소 전환 등 경영 불확실성 속에서 지속 가능한 노사 상생 모델과 공동 이익 활동에 대한 실행 로드맵을 마련할 계획이다.

공동연구반은 연내 현장 조사와 전문가 분석을 거쳐 포스코만의 차별화된 노사문화 가이드라인을 수립할 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



