청와대

로봇 막겠다는 현대차 노조에…李 "거대한 수레를 피할 수 없다"

송승섭기자

입력2026.01.29 15:01

수정2026.01.29 15:04

李, 수석보좌관회의 주재
"로봇 일하는 세상, 피할 수 없다"
대비책으로 '기본사회' 논의 제안

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 생산로봇의 현장 투입을 반대하는 노조를 언급하며 "흘러가는 거대한 수레를 피할 수 없다"고 꼬집었다. 다만 양극화 등의 부작용이 우려되는 만큼 '기본사회'와 같은 대비책을 논의하자고 밝혔다.


이 대통령은 29일 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 "생산로봇을 현장에 못 들어오게 하겠다고 노조가 선언한 것 같다"며 이같이 말했다.

앞서 현대차가 CES 2026에서 휴머노이드 양산형 로봇 '아틀라스'를 공개하자, 지난 22일 현대차 노조는 소식지를 통해 "노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 생산 현장에 들어올 수 없다"고 반대 목소리를 냈다.


이 대통령은 "(노조의 반대가) 진짜는 아니고 투쟁 전략의 일부일 것"이라면서도 "과거에 증기기관이 도입됐을 때 기계가 일자리를 뺏는다며 기계를 부수자고 했었지 않느냐"고 지적했다. 증기기관을 반대해도 결국 산업계 전반에 퍼졌던 것처럼, 로봇의 도입 역시 막을 수 없다는 뜻으로 풀이된다.


"로봇이 일할 세상 온다…기본사회 논의 해봤으면"

이 대통령은 "거기(로봇 도입)에 빨리빨리 적응해야 한다"며 "인공지능(AI) 로봇들이 스스로 판단하며, 데이터를 분석하고, 24시간 먹지도 않고, 깜깜한 공장에서 지치지 않고 일하는 세상이 곧 오게 돼 있다. 피할 수 없다"고 잘라 말했다.

아울러 AI와 로봇의 도입으로 인한 양극화 등의 부작용을 경계해야 한다는 당부도 덧붙였다. 그는 "생산수단을 가진 쪽이 엄청난 부를 축적할 텐데 대다수는 일자리를 찾기가 어려울 것"이라면서 "어차피 올 세상이라면 조금씩이라도 대비해야 한다"고 주문했다.


대비책으로는 "기본사회 관련한 이야기도 진지하게 해봤으면 좋겠다"고 했다. 이 대통령은 "성남시장 때 미래에는 생산수단의 소유나 능력이 양극화돼 엄청난 사회적 문제가 될 것이고 소위 기본사회를 준비해야 한다고 얘기했다가 사회주의자니, 빨갱이니 하는 과격한 얘기를 많이 들었다"며 "지금은 동의하는 분들이 많아진 것 같다"고 설명했다.


이어 이 대통령은 "최대한 빨리 인정하고, 학습하고, 많은 사람이 생산에 참여할 기회를 만들어야 한다"며 "생각을 바꾸는 준비를 해야 한다. 절대 있을 수 없는 일이다, 빨갱이다 이렇게 하면 적응이 안 된다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
