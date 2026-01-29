현대글로비스, 주당 5800원 현금배당 결정

현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 7,500 등락률 +3.12% 거래량 499,920 전일가 240,500 2026.01.29 13:23 기준 관련기사 현대글로비스, 2025년 매출액 29.6조 달성…역대 최대韓자동차, 관세 리스크 반복에도 펀더멘털 굳건[클릭 e종목][클릭 e종목]"현대글로비스, 그룹 전략자산 재평가…목표가 80%↑" 전 종목 시세 보기 close 는 29일 보통주 1주당 5800원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 2.3%다. 배당금 총액은 4350억원이다. 배당기준일은 오는 3월31일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



