38세 예턴, 네덜란드 첫 성소수자 총리 유력

네덜란드 중도 3당, 극우 배제한 새 연정 합의

네덜란드 중도 성향의 3개 정당이 극우 정당을 배제한 새 연립정부 구성에 합의했다.

28일 AFP 등 외신 보도에 따르면 중도좌파 D66과 중도우파 기독민주당(CDA), 자유민주당(VVD)은 정책 세부사항 조율을 거쳐 오는 30일 연정 협약에 공식 서명할 예정이다. 세 당 의석은 전체 150석 중 66석으로 과반에는 10석이 부족해 소수정부 형태가 된다.

이들은 이민 강경책을 내세우며 지난해 연정을 붕괴시킨 극우 자유당(PVV)과 진보 성향 녹색좌파·노동당 연합(GL-PvdA) 등을 협상에서 배제했다. 이번 협상에서 주도권을 잡은 D66이 지난해 10월 총선에서 제1당이 된 만큼 당 대표 롭 예턴(38)이 총리 취임을 사실상 예약했다. 취임 시 그는 네덜란드 역사상 최연소이자 첫 성소수자 총리가 된다.

예턴은 "새 정부가 출범하길 기대한다"며 저렴한 주택 공급, 이민자 통제, 국방 투자 확대를 우선 과제로 제시했다.

앞서 PVV는 2023년 11월 총선에서 제1당에 올랐고 이듬해 VVD·신사회계약당(NSC)·농민시민운동당(BBB)과 우파 연정을 구성했다. '네덜란드판 트럼프'로 불리는 PVV 대표 헤이르트 빌더르스는 이민 정책을 둘러싼 비판을 의식해 총리직을 무소속 관료 출신 딕 스호프에게 넘겼다.

그러나 PVV는 이민 감축 정책에 연정 파트너들이 동의하지 않는다며 지난해 6월 연정을 이탈했고, 조기총선에서 D66과 동일한 26석을 얻었으나 득표율에서 밀려 제1당 자리를 내줬다. PVV는 의석이 11석 줄어든 데 이어 최근 소속 의원 7명이 빌더르스의 독단적 리더십을 비판하며 탈당해 제4당으로 내려앉았다.





