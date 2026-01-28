대전 유성복합터미널에 '꿈돌이와 대전여행' 개소

꿈씨 패밀리 굿즈 판매, 꿈돌이 라면, 컵라면 시식 코너 운영

대전 유성복합터미널이 28일 개통식을 열고 본격 운영에 들어간 가운데 유성복합터미널 관광안내소에 '꿈돌이와 대전여행'도 개소했다.

'꿈돌이와 대전여행'은 대전여행 정보와 꿈씨 패밀리 굿즈 판매, 꿈돌이 라면, 컵라면 시식 코너뿐 아니라 관광도시 대전을 홍보의 거점이 될 전망이다.

설과 추석 등 명절 기간을 제외하고 매일 아침 9시부터 밤 9시까지 운영한다.

이장우 대전시장은 "고객 맞춤형 관광서비스를 제공하고, 꿈씨 패밀리 굿즈 전시·판매 등을 통해 관광객들에게 관광도시 대전을 홍보해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



