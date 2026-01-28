대전 유성복합터미널에 '꿈돌이와 대전여행' 개소

꿈씨 패밀리 굿즈 판매, 꿈돌이 라면, 컵라면 시식 코너 운영
사진=대전시 제공
대전 유성복합터미널이 28일 개통식을 열고 본격 운영에 들어간 가운데 유성복합터미널 관광안내소에 '꿈돌이와 대전여행'도 개소했다.
사진=대전시 제공원본보기 아이콘
'꿈돌이와 대전여행'은 대전여행 정보와 꿈씨 패밀리 굿즈 판매, 꿈돌이 라면, 컵라면 시식 코너뿐 아니라 관광도시 대전을 홍보의 거점이 될 전망이다.
사진=대전시 제공원본보기 아이콘
설과 추석 등 명절 기간을 제외하고 매일 아침 9시부터 밤 9시까지 운영한다.
유성복합터미널 개통식 장면(사진=대전시 제공)원본보기 아이콘
이장우 대전시장은 "고객 맞춤형 관광서비스를 제공하고, 꿈씨 패밀리 굿즈 전시·판매 등을 통해 관광객들에게 관광도시 대전을 홍보해 나가겠다"고 말했다.
