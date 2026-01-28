본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

HDC 신임 대표에 도기탁 HDC현산 재경부문장 선임

부애리기자

입력2026.01.28 08:30

수정2026.01.28 08:38

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
도기탁 HDC그룹 신임 대표

도기탁 HDC그룹 신임 대표

AD
원본보기 아이콘

HDC그룹이 내달 2일부로 도기탁 HDC 대표를 선임했다고 28일 밝혔다.


도 신임 대표는 1996년 현대산업개발에 입사해 경영기획과 영업, 지주사와 계열사 등을 두루 거치며 그룹사업 전반에 대한 풍부한 경험을 쌓았다고 회사 측은 설명했다.

HDC그룹이 지주회사 체제로 출범한 직후인 2019년부터 지주사인 HDC에서 투자 및 사업기획 업무를 담당했으며, 2024년부터는 HDC현대산업개발 재경부문장 직책을 수행했다.


HDC는 도 신임 대표에 대해 "다년간의 기획 업무 수행을 통해 그룹의 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖췄다"며 "재무 부문에서의 전문성을 함께 겸비하고 있어 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적인 기여를 할 수 있는 리더로 평가된다"고 설명했다.


도 신임대표는 흔들리지 않는 미래 포트폴리오와 지속 성장하는 그룹으로 한 단계 더 도약하는 기반을 만들겠다는 목표를 제시했다.

한편 HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 라이프, 인공지능(AI), 인프라&에너지 등으로 포트폴리오를 재편했다. 건설, IT, 유통, 호텔·리조트 등 기존에 축적된 그룹의 사업역량과 기술력을 연결해 새로운 사업 기회를 적극적으로 창출한다는 전략이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'…이례적 외교 친서까지

반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 증가

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

시민 총 쏜 美ICE가 동계올림픽에? '화들짝' 이탈리아 "제발 오지 마"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

핵 없는 한국 군사력 세계 5위

새로운 이슈 보기