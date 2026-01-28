HDC 신임 대표에 도기탁 HDC현산 재경부문장 선임

도기탁 HDC그룹 신임 대표 AD 원본보기 아이콘

HDC그룹이 내달 2일부로 도기탁 HDC 대표를 선임했다고 28일 밝혔다.

도 신임 대표는 1996년 현대산업개발에 입사해 경영기획과 영업, 지주사와 계열사 등을 두루 거치며 그룹사업 전반에 대한 풍부한 경험을 쌓았다고 회사 측은 설명했다.

HDC그룹이 지주회사 체제로 출범한 직후인 2019년부터 지주사인 HDC에서 투자 및 사업기획 업무를 담당했으며, 2024년부터는 HDC현대산업개발 재경부문장 직책을 수행했다.

HDC는 도 신임 대표에 대해 "다년간의 기획 업무 수행을 통해 그룹의 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖췄다"며 "재무 부문에서의 전문성을 함께 겸비하고 있어 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적인 기여를 할 수 있는 리더로 평가된다"고 설명했다.

도 신임대표는 흔들리지 않는 미래 포트폴리오와 지속 성장하는 그룹으로 한 단계 더 도약하는 기반을 만들겠다는 목표를 제시했다.

한편 HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 라이프, 인공지능(AI), 인프라&에너지 등으로 포트폴리오를 재편했다. 건설, IT, 유통, 호텔·리조트 등 기존에 축적된 그룹의 사업역량과 기술력을 연결해 새로운 사업 기회를 적극적으로 창출한다는 전략이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



