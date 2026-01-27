신라젠 'SJ-650' 연구 논문, 글로벌 최정상급 저널 채택

세계 최정상급 저널 게재

신라젠은 자사가 개발 중인 차세대 항암 플랫폼 기술 SJ-650의 연구 결과가 최고 권위의 학술지 'Molecular Therapy'에 최종 채택됐다고 27일 밝혔다.

Molecular Therapy는 미국 유전자·세포치료학회(ASGCT)의 공식 학술지다. 세계적인 과학 출판사 셀 프레스(Cell Press)가 발간하는 유전자·세포치료 분야 최상위 저널이다. 인용지수(IF)는 12를 상회하며, 해당 분야에서 기술적 완성도와 임상적 확장 가능성을 동시에 요구하는 것으로 알려져 있다. 이번 논문 게재는 SJ-650 기술의 혁신성과 과학적 타당성이 국제 학계로부터 공식적으로 인정받았음을 의미한다.

SJ-650은 기존 항암바이러스 치료제가 정맥 투여 시 체내 보체 시스템과 중화항체에 의해 빠르게 제거돼 효능이 제한되던 한계를 극복한 기술이다. 바이러스 표면에 보체 조절 단백질 CD55를 발현하도록 설계해, 체내 면역 환경에서도 안정적으로 암 조직까지 도달할 수 있는 전신 투여형 항암바이러스 플랫폼이라는 점에서 차별성을 갖는다. 이는 종양 내 직접 주사에 의존해 온 기존 항암바이러스의 구조적 한계를 넘어설 수 있는 기술적 전환점으로 평가된다.

이번에 채택된 논문은 서울대학교 의과대학 이동섭 교수 연구팀과 신라젠 연구진이 공동으로 수행한 'CD55-displaying oncolytic vaccinia virus treated metastatic cancers by evading the effect of host innate and adaptive humoral responses'이다. 연구진은 SJ-650이 중화항체 환경에서도 암 조직에 선택적으로 축적돼 종양을 효과적으로 사멸시키는 기전과, 전이암 모델에서도 유의미한 항암 효능을 보인다는 점을 규명했다.

특히 주목할 점은 SJ-650의 중화항체 회피 기전이 백시니아 바이러스 특이적 항체를 보유한 환자 유래 혈청을 활용한 실험에서 직접 검증되었다는 점이다. 이는 동물 실험에 국한되지 않고, 실제 인체 면역 환경을 반영한 조건에서도 동일한 작용 기전이 재현되었음을 의미한다. 또한 반복 투여 시에도 효능 저하 없이 항암 효과를 유지할 수 있음을 입증했으며, 이는 투여 횟수 제한이라는 항암바이러스 치료의 구조적 약점을 해소할 수 있는 요소로, 장기 치료 및 병용 전략 수립이 가능해지는 중요한 장점으로 작용한다. 더불어 전이암에 대한 효과가 확인되면서, 향후 적응증 확대를 통한 파이프라인 가치 상승과 시장성 확장도 기대된다.

신라젠 관계자는 "세계 최고 권위 학술지에 논문이 채택된 것은 SJ-650의 기술적 완성도와 글로벌 경쟁력을 객관적으로 입증한 성과"라며, "당사는 SJ-650을 비롯해 GEEV(Genetically Engineered Enveloped Virus) 플랫폼을 기반으로 한 차세대 항암바이러스 파이프라인 개발에 지속적으로 역량을 집중할 계획"이라고 밝혔다.

한편 신라젠은 현재 이탈리아 소재 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 기업인 레이테라와 협력해 SJ-650의 임상시험용의약품 제조 공정 개발 및 대량 생산을 추진하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>