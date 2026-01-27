'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파

트럼프發 관세 충격 우려한 시장

현대차·기아 등 낙폭 축소

코스피 다시 '오천피'로…코스닥도 '천스닥'

코스피 지수가 '한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다'는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 27일 하락 출발했지만, 장중 최근의 낙폭을 전부 만회하고 다시 5000선을 돌파했다.

한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 코스피가 하락 출발했지만 반등에 성공 장중 5000선을 회복한 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 코스피와 환율 등을 체크하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

27일 오전 11시11분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 63.77포인트(1.29%) 오른 5013.36에 거래되고 있다. 이날 지수는 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 출발해 4890선까지 밀리기도 했지만, 낙폭을 줄여가며 오름세로 전환했다. 외국인이 1186억원어치를 순매도하는 가운데 기관은 1391억원어치를 순매수 중이다. 개인은 42억원어치를 순매수하고 있다.

업종별로는 통신(6.86%), 증권(2.86%), IT서비스(2.77%), 금융(2.34%), 전기전자(2.24%), 보험(1.96%) 등이 올랐다. 반면 금속(-2.74%), 제약(-1.07%), 운송장비부품(-0.90%), 섬유의류(-0.82%) 등은 내림세다.

시가총액 상위 종목 중에선 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 480,500 전일대비 39,500 등락률 +8.96% 거래량 276,355 전일가 441,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가""아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (7.94%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 280,750 전일대비 8,250 등락률 +3.03% 거래량 3,867,947 전일가 272,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 [독자성 함정 빠진 국가대표 AI]"참고는 가능"…타협안 내놓은 정부①네이버, 신규 UGC 플랫폼 '씽스북' 오픈 베타 시작… 북미 시장 도전네이버, 국민건강보험공단 '건강검진표·안내문' 전자문서 발송 전 종목 시세 보기 close (5.32%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 142,500 전일대비 7,000 등락률 +5.17% 거래량 542,080 전일가 135,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 KB금융, 'KB 인베스터 인사이트 2026' 누적 조회수 100만뷰 돌파국민은행, 'KB Star 지수연동예금 26-1호' 출시코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (4.72%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 48,000 등락률 +6.52% 거래량 2,984,706 전일가 736,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 '승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라 전 종목 시세 보기 close (4.62%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 86,200 전일대비 3,800 등락률 +4.61% 거래량 841,172 전일가 82,400 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (3.40%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 186,700 전일대비 4,500 등락률 +2.47% 거래량 120,972 전일가 182,200 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 삼성생명, 다이렉트 보험 이벤트…네이버페이·스타벅스 포인트[클릭 e종목]"삼성생명 4분기 실적, 예상치 부합…반도체 덕볼 배당수익"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (1.98%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 93,600 전일대비 1,800 등락률 +1.96% 거래량 4,678,674 전일가 91,800 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (1.85%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 156,200 전일대비 4,100 등락률 +2.70% 거래량 15,112,483 전일가 152,100 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 밀라노서도 메달리스트 셀카 본다…삼성, Z플립7 올림픽 에디션 공개닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라 전 종목 시세 보기 close (1.58%) 등이 상승했다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 585,000 전일대비 20,000 등락률 -3.31% 거래량 224,485 전일가 605,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.80%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 5,000 등락률 -2.33% 거래량 336,976 전일가 215,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 트럼프發 '25% 관세' 홍두깨…K-바이오, 공장 인수로 '관세 자유'美 관세 이슈에 셀트리온 "현지 생산·2년치 재고…리스크 탈피"기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-2.33%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 6,000 등락률 -1.44% 거래량 149,379 전일가 416,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라오천피·천스닥 출발…장 초반 강세[마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망 전 종목 시세 보기 close (-1.56%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,238,000 전일대비 24,000 등락률 -1.90% 거래량 57,303 전일가 1,262,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.51%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 295,750 전일대비 1,750 등락률 -0.59% 거래량 192,092 전일가 297,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 "올해 운세 어떨까?"…에버랜드, 2월 한 달간 '포춘마켓' 운영GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합)코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-1.51%) 등은 약세다. 특히 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 490,000 전일대비 2,500 등락률 -0.51% 거래량 3,162,788 전일가 492,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 트럼프 "韓 관세 25%로 인상" 또 압박…다시 러트닉 만나는 김정관(종합) 코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 [특징주]현대차·기아, 트럼프 관세 25% 원상복귀 발언에 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.20%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 153,050 전일대비 2,150 등락률 -1.39% 거래량 1,198,453 전일가 155,200 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 [특징주]현대차·기아, 트럼프 관세 25% 원상복귀 발언에 약세닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (-1.29%) 등 자동차주는 개장 직후 4% 내외 낙폭을 상당부분 만회한 모양새다.

이날 투자자들은 코스피 개장 전부터 트럼프 대통령의 관세 발언 영향에 촉각을 곤두세웠다. 트럼프 대통령은 26일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "한국 국회는 미국과의 협정을 이행하지 않고 있다"며 "한국 국회가 자신들의 권한인 역사적인 무역협정을 입법화하지 않았으므로, 한국에 대한 자동차, 목재, 의약품 및 다른 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다"고 밝혔다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 8.73포인트(0.82%) 오른 1073.14를 기록 중이다. 외국인이 1686억원어치를 순매도하고 있지만 기관은 10839억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 8713억원어치를 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 81,950 전일대비 6,650 등락률 +8.83% 거래량 1,455,705 전일가 75,300 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 [특징주]리노공업, 온디바이스 AI 확대 기대감에 6% 상승닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 close (10.23%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 99,300 전일대비 5,400 등락률 +5.75% 거래량 819,751 전일가 93,900 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 [특징주]코오롱티슈진 주가 6%대 ↑…"치료제 가치 재평가"코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close (5.96%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 2,500 등락률 +3.96% 거래량 1,464,442 전일가 63,100 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피 잘나가니 증시로 모여드는 자금...달리는 말에 올라타볼까 기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 close (3.80%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 289,500 전일대비 9,000 등락률 +3.21% 거래량 716,912 전일가 280,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (3.57%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 4,400 등락률 +2.37% 거래량 545,119 전일가 185,600 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 전 종목 시세 보기 close (2.86%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 286,000 전일대비 6,000 등락률 +2.14% 거래량 282,831 전일가 280,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (2.86%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 88,500 전일대비 3,300 등락률 +3.87% 거래량 780,351 전일가 85,200 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (2.82%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 132,100 전일대비 1,900 등락률 +1.46% 거래량 7,178,917 전일가 130,200 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 종목 잘 골라도 투자금이 부족하면 한계가...4배 투자금을 연 4%대 금리로닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (2.69%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 402,500 전일대비 11,000 등락률 +2.81% 거래량 279,886 전일가 391,500 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close (2.30%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 331,500 전일대비 8,500 등락률 +2.63% 거래량 150,197 전일가 323,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (2.01%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,354,799 전일가 241,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 같은 기회를 크게 살리는 비결? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출 전 종목 시세 보기 close (1.87%) 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 658,000 전일대비 21,000 등락률 -3.09% 거래량 341,580 전일가 679,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 닷컴버블 이후 최고치 달성 코스닥…코스피는 숨 골라코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출[특징주] 레인보우로보틱스 상한가…52주 신고가 전 종목 시세 보기 close (-2.80%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 63,600 전일대비 1,300 등락률 -2.00% 거래량 477,240 전일가 64,900 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세[클릭 e종목]"클래시스, 높아지는 이익 성장 가시성" 전 종목 시세 보기 close (-2.16%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 490,750 전일대비 10,250 등락률 -2.05% 거래량 148,541 전일가 501,000 2026.01.27 11:35 기준 관련기사 [특징주]파마리서치, 4분기 영업익 93% 급증 전망에↑코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-1.20%) 등은 하락하고 있다.

한편 전문가들은 가파르게 올랐던 코스피가 이번 사태를 빌미로 조정을 받을 수 있다면서도, 국회가 무역합의를 빠르게 승인한다면 단기적인 영향에 그칠 것이란 전망을 냈다.

이날 한지영 키움증권 연구원은 "자동차를 중심으로 증시 전반에 걸쳐 부담요인이 될 것"이라면서도 "국회 승인 이슈는 시간의 문제란 점을 고려할 때, 이번 상호관세 재인상은 증시 추세에 제한적인 영향만 미치는 노이즈성 재료로 접근해야 한다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



