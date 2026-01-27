현대카드, '넥슨 현대카드 에디션2' 공개…결제액 10% 적립

넥슨게임 결제시 월 최대 2만포인트 적립

현대카드와 넥슨은 다양한 넥슨 게임 유저들을 위한 신용카드 '넥슨 현대카드 에디션2'를 27일 공개했다.

넥슨 게임 범용 상품 '넥슨팩', 넥슨 대표 모바일 게임 마비노기 모바일용 '마비노기 모바일팩' 2종으로 구성했다.

넥슨팩을 선택하면 결제금액의 10%를 넥슨 현대카드 포인트2로 적립할 수 있다. 넥슨의 PC·모바일 게임 결제 시 월 최대 2만 포인트까지 적립 가능하다.

그 외 PC방·온라인몰·배달 애플리케이션·편의점 등 대상점별 최대 2000포인트씩 월 최대 8000포인트까지 적립 가능하다. 넥슨 현대카드 포인트2는 넥슨에서 운영하는 게임 재화를 구매할 수 있는 포인트다

마비노기 모바일팩은 '넥슨 현대카드 M캐시'를 적립할 수 있는 것이 특징이다.

결제금액 100원당 1 넥슨 현대카드 M캐시가 적립되며, 넥슨의 PC와 모바일 게임 결제 시에는 월 최대 2000 넥슨 현대카드 M캐시를 쌓을 수 있다.

PC방을 비롯해 배달의민족·쿠팡이츠·요기요 등 배달 앱, GS25·CU·세븐일레븐·이마트24 등 편의점, 네이버플러스 스토어·쿠팡·G마켓·옥션·SSG.COM 등 온라인몰 가맹점 이용 시 대상점별로 최대 200씩 월 최대 800 넥슨 현대카드 M캐시를 적립할 수 있다.

마비노기 모바일팩 회원은 마비노기 모바일 게임에서 20만원 이상 결제시 매월 500 넥슨 현대카드 M캐시를 추가로 받을 수 있다.

넥슨 현대카드 M캐시는 마비노기 모바일 게임에서 사용할 수 있는 전용 재화인 'M캐시'로 전환해 마비노기 게임 아이템을 편리하게 구입할 수 있다.

양사는 신상품 공개 기념 이벤트도 진행한다.

넥슨팩 회원이 넥슨 게임에서 5만원 결제를 포함해 10만원 이상 결제하면 넥슨 현대카드 포인트2를 받을 수 있다. 직전 6개월간 현대카드 결제 이력이 없는 회원은 10만, 그 외 회원은 5만 넥슨 현대카드 포인트2를 제공한다.

마비노기 모바일팩 회원이 마비노기 모바일에서 10만원 결제를 포함해 20만원 이상 결제하면 한정판 굿즈와 함께 넥슨 현대카드 M캐시를 적립해준다. 직전 6개월간 현대카드 결제 이력이 없는 회원은 1만5000, 이외 회원은 5000 넥슨 현대카드 M캐시를 쌓을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



